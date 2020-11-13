AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bütün bunların üstesinden geliyoruz" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bütün bunların üstesinden geliyoruz"

13.11.2020 16:04

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bütün bunların üstesinden geliyoruz" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Yıldırım Belediyesi'nin tapu teslim töreninde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bütün bunların üstesinden geliyoruz"

BURSA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Yıldırım Belediyesi'nin tapu teslim töreninde konuştu. Haseki, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara değinerek, "Yani yerin altı fıkır fıkır kaynıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bütün bunların üstünden geliyoruz" dedi.

Yıldırım Belediyesi ilçenin en önemli problemlerinden olan hisseli parsel sorununu ortadan kaldırmak için devam bir adım daha atarak Karapınar'da 2 bin 290 hak sahibini tapu tescil belgelerine kavuşturdu. Belediye başkanları için en zor işin kentsel dönüşümü gerçekleştirmek olduğunu ve bundan dolayı bir çok başkanın bu konun dışında kalmak için çaba sarf ettiğini kaydeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de "Burada ben işlerin en zoruna talip olan ve büyük bir kararlılıkla bu konuda çaba sarf eden Oktay Yılmaz başkanımızı da cesaretinden ve ferasetinden dolayı kutluyorum. Allah'a hamdolsun yıllardır gerek Bursa Büyükşehir gerekse ilçelerde gayretli başkanlarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımıza Bursa'dan gelen hiç bir talebi geri çevirmiyor, Bursa'nın hiçbir isteğini geri çevirmiyor" şeklinde konuştu.

Anadolu'nun dünyanın en seki ve nadide yerleşim bölgesi olduğunu da hatırlatan Özhaseki, "Son dönemde Anadolu, mazlumların sığınma coğrafyası olmuş. Burada biz etle tırnak gibi olmuşuz. Bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız okunuyor. Allah bu birliğimizi beraberliğimizi bozdurmasın. Bu topraklarda yer altında iki durum var. Biri fitne odakları. Yıllardır bu birlik ve beraberliğimize kardeşliğimize dinamit koyan fitne ocakları. FETÖ denen şer odağı insanlarımızın inançlarını kullanarak sincice yayıldı. Asker kılıklılar bizlere silahları doğrulttular, sivil uzantıları ihtilal yapmaya kalktılar. Öte yandan PKK belası. Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle, milletin ferasetiyle Allah'a hamdolsun bunların üstesinden geliyoruz. IŞİD diye bir şey çıktı. İslam'da bunlar yoktu ki. Cübbeli adamlar onu bunu keserek, hain adamlar bir de tedbir getiriyorlar. Başa belalar. Yani yerin altı fıkır fıkır kaynıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bütün bunların üstünden geliyoruz. Bunlardan bir tanesi Avrupa ülkelerinden birisinin başına gelse altından kalkamaz" dedi.

Diğer bir önemli konunun ise deprem geçeği olduğuna vurgu yapan Özhaseki, yer altındaki oluşumlarla savaşılmayacağını hatırlatarak, "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda belli aralıklarla binlerce yıldır deprem oluyor. Bu fay hatlarına asla ev yapmamalıyız. Bu durumu göz önünde bulundurarak evlerimizi yaparken statik hesaplara uygun halde yapacağız. Tapu ile başlayan Başkanımızın bu önemli çalışmalarına vatandaşlarımız destek olmalı. Kaçak yapılaşmaya son verilmeli, kentsel dönüşümün önümü açan Başkanımızla bu dönüşüme siz de yardımcı olun. Belediye Başkanımız gayretli, istekli, bölgede yaptırdığımız anketlerde Başkanımıza olan itimadınızı arttırdığınızı gördük. Demek ki çalışıyorlar, siz de görüyorsunuz. Biz de iftihar ediyoruz. Şimdi Başkanımızın gösterdiği yolda mahallemizi yeniden inşa etmek düşer. Güvenli modern binalarıyla sosyal donatılarıyla yeni bir yaşam oluşacak. Başkanımızın gayretleriyle, Cumhurbaşkanımızın destekleriyle çok daha iyi bir Yıldırım olacak. Bu hizmetlerinden dolayı değerli Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kulandı.

Mülkiyet sorunu kaynaklı plan iptallerinin bugüne kadar kentsel dönüşümün önünü tıkayan en önemli sorun olduğunu tespit ederek harekete geçen Yıldırım Belediyesi, geride kalan dönemde İmar Kanunu'nun 18. Maddesi'nde değişiklik yapılmasına öncülük ederek, kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin hazırlanmasına ve çıkarılmasına da katkı sağladı. Yıldırım Belediyesi'nin yapılan bu yasal düzenlemeler ile parsel bazında iptale sebep olan mülkiyet sorunlarının çözümü için önemli bir adım adım atılmasına öncülük etmesiyle Yıldırım'da ve Türkiye'de yılları bulan zaman kaybının önüne geçilerek tekrar tekrar uygulama yapma dönemi sona ermiş oldu. Bu doğrultuda ilçenin birçok noktasıyla birlikte Değirmenönü-Karapınar bölgesini kapsayan 232 hektarlık alanda imar planı çalışmaları yürüten Yıldırım Belediyesi, 2019 yılı içerisinde Değirmenönü etabında yaklaşık 4 bin malike tapularını dağıttıktan sonra, Karapınar 2. Etap'ta imar uygulaması ve tapu tescil işlemlerinin tamamlanmasıyla yaklaşık 2 bin 290 malikini tapu tescil belgelerine kavuşturdu. Bu kapsamda Karapınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen tapu dağıtım törenine, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Tapu Müdürü Enes Gezmiş, belediye meclis üyeleri, belediye bürokratları, Karapınar Mahalle Muhtarı Mehmet Çakır hak sahipleri ve Yıldırımlılar katıldı.

"2 bin 290 malikin tapu dağıtımı gerçekleştirildi

Yıldırım'a hizmet yolculuğuna çıkarken, Yıldırım Bayezid'in cesaretini Çelebi Mehmed'in ferasetini, Gönüller Sultanı Emir Buhari'yi rehber edindiklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu şiarla çıktığımız yolda ilk günden itibaren sizlerin teveccühüne, desteğine nail olduk. Bu desteğinize layık olmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Yıldırım için Yıldırımlılar için çalışamaya devam edeceğiz. İzmir Depremi, kentsel dönüşümün bir tercih değil zorunluluk olduğunu bir defa daha gösterdi. Bu kapsamda yerel yönetim olarak Türkiye'ye örnek bir kentsel dönüşüm projesinin çalışmaları içerisindeyiz. Bugün de burada, 2 etaba ayırdığımız Karapınar Mahallesi imar uygulamasında oluşturduğumuz, 47 hektar alanı kapsayan, 127 adet imar parselinde yaklaşık 2 bin 290 malikin tapu dağıtımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Eski planda bitişik nizam 2 kat olan konut alanlarını yeni plan ile 6 ila 8 kat olacak şekilde düzenlendiğini aktaran Başkan Yılmaz, "Eski imar planında yetersiz ve dağınık olan okul alanlarını, yeni imar planı ile artırarak, yaya ulaşım mesafeleri de dikkate alınarak kullanışlı alanlar haline getirildi. Yine eski planda kullanışsız konumdaki park ve yeşil alanları, yeni plan ile daha fazla, daha bütüncül ve kullanışlı hale getirdik. Bu bölge, planladığımız kentsel dönüşüm çalışması ile birlikte ticari açıdan da kendi ayakları üzerinde durabilen, yaşayabilen bir alan olacak. Fiziki ve sosyal dönüşümü bir arada gerçekleştirerek dönüşümün her alanda tamamlanmasını hedefliyoruz. Yıldırım'ın her bir köşesinin birbirinden değerli cazibe merkezi olabilmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gerçekleştireceğimiz projeler ile evlatlarımıza daha güzel bir Yıldırım bırakmak için de heyecanlanıyoruz. Hep beraber el birliği ile güzel ilçemizi geleceğe taşıyacağız. Sağladığı destekler için Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki'ye şükranlarımı sunuyorum. Bütün bunları yaparken en büyük sermayemiz, birlik ve beraberliğimizdir" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle hizmetlerimizi sürdürüyoruz"

Karapınar'ı bundan sonraki süreçte daha refaha sahip bir mahalle haline getirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş "Bursa'mız 1900'lü yılların sonunda Balkanlardan ve Kafkaslardan aldığı göçle daha sonra da Anadolu' dan aldığı göçlerle çok hızlı ve hormonlu bir şekilde büyüdü. Bu büyümenin sonunda oluşan ve yılardır çözülemeyen bir problemi bu gün çözüme kavuşturduk. Bu noktada Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yıldırım'a söz verdik. İlçemizde gençlik merkezleri, spor sahaları, spor salonları olsun, çocuklarımız parklarda oynasın, en iyi sağlık tesislerimizden Yıldırımlılar hizmet alsın istiyoruz. Bununla yatıyoruz, bunlarla kalkıyoruz. Yıldırımlılar, Bursalılar bizi hiç mahcup etmediler. Omuzlarımıza büyük bir sorumluluk yüklerdiler. Geleceğimiz bugünden güzel olsun diye canla başla çalışıyoruz. Siz bizlere güç verdiniz. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Tapularını alan kardeşlerimize yerleri hayırlı uğurlu olsun İnşallah bundan sonraki süreçte dönüşümle Karapınar'ı daha güzel bir hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hak sahiplerine tapuları dağıtıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bütün bunların üstesinden geliyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bütün bunların üstesinden geliyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bütün bunların üstesinden geliyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bütün bunların üstesinden geliyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bütün bunların üstesinden geliyoruz

Mehmet Özhaseki, Yerel Yönetim, Yıldırım, AK Parti, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bütün bunların üstesinden geliyoruz' - Son Dakika


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