AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin Antalya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, " Deniz Baykal'dan sonra CHP'de eksen kayması oldu. Bütün politikalar bir FETÖ'nün röntgenlemesiyle kaset operasyonuyla işbaşına gelen Kemal Kılıçdaroğlu ile başladı. Eski yapılan milli ve yerli kendine has muhalefet anlayışını terk ettiler." dedi.

Özhaseki, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Antalya İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde, partilerinin kongrelerinde "Ben olmazsam olmaz" anlayışının olmadığını söyledi.

Sıradan bir parti olmadıklarını vurgulayan Özhaseki, "Liderimiz de sıradan bir lider değil. O genç yaşından itibaren kendini davaya adamış, ömrünü davasına adamış, mazlumların gürsesi olarak ortaya çıkıp bugüne kadar hakkı haykırarak devam etmiştir. Bu ellerimizi açtığımızda dualarımızdır. Onun adı Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadesini kullandı.

Gelmiş geçmiş bütün hükümetlerden başarılı olduklarını anlatan Özhaseki, ulaşımda, sağlıkta, mili savunmada, sanayide başarılı olduklarını bildirdi.

Şimdiye kadar siyasi iktidarın gücünün yetmediği, başbakanların bilip sessiz kaldığı vesayet rejimini toprağa gömdüklerini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Başörtülü kardeşlerimizin derdini de biz çözdük. Bu memlekete hizmet etme arzumuz hiçbir zaman bitmeyecek. Geçtiğimiz 19 yılda olduğu gibi insanımız yüzünü, gönlünü AK Parti'ye dönmüş ümidini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bağlamıştır. Gezi olayları, çukur eylemleri, 15 Temmuz gibi birçok badireler atlattık. 15 Temmuz'da başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi lider ve dirayetli yol arkadaşları sayesinde 15 Temmuz darbe girişimini toprağa gömdük. Anadolu topraklarında fitne odakları bitmek bilmiyor. Bir taraftan FETÖ bir taraftan PKK bir taraftan DEAŞ ile mücadele ettik. En çok zorumuza giden de ana muhalefetin lideri, bunların sözcülüğünü yapanların, onlarla işbirliği içerisine girenlerin sadece oy alacağız diyerek bu güzel milletin değerleriyle savaşanların ortaya koyduğu tavır hepimizin zoruna gidiyor. Aslında Deniz Baykal'dan sonra CHP'de eksen kayması oldu. Bütün politikalar bir FETÖ'nün röntgenlemesiyle kaset operasyonuyla işbaşına gelen Kemal Kılıçdaroğlu ile başladı. Eski yapılan milli ve yerli kendine has muhalefet anlayışını terk ettiler."

"Bütün muhalefetlerini iki eksen üzerinde devam ettiriyorlar"

Ana muhalefetin cumhuriyetin temel değerlerinden bahsetmediğini belirten Özhaseki, "Bütün muhalefetlerini iki eksen üzerinde devam ettiriyorlar. Bir Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Varsa Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Bir taraflarında bölücü örgütün siyasi temsilcisi HDP'yi, bir tarafına güya milliyetçi olduğunu söyleyen İYİ Parti'yi alıyorlar. Bütün dünyalarını Recep Tayip Erdoğan düşmanlığı üstüne kuruyorlar. Bu düşmanlık ne işe yarar ki. Bunları yapıyorsunuz da millet sizi seviyor mu, hayır. Oyunuz artıyor mu, hayır." diye konuştu.

CHP'nin ikinci ekseninin Kılıçdaroğlu ile başladığını aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bunlar da algı operasyonları ve yalanlar. Yalan üzerine yalan inşa ederek devam ettirmeleri. Bu arkadaşlar da ne yazık ki Kılıçdaroğlu işbaşına geldikten sonra yalan üzerine bir bina kurmaya başladılar. Yalanların ilk karşılaştığı insanlardan birisi de benim. Kılıçdaroğlu, 2011'de mecliste konuşma yaptı. Ertesi günü sabah basın toplantısı düzenledim. 10 dakikada 10 yalanın nasıl söylendiğini ispatladım. Açtığım davadan aldığım parayla sucuk aldım ve fakir fukaraya dağıttım. Kadının biri 'bu sucuk ne sucuğu olur, aşevlerimizde her türlü yemek veriliyor' dedi. CHP'den, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığım parayla sucuk aldım' dedim. 'Bu sucuk Cumhuriyet Halk Partisi'nin mi, yemiyorum o zaman' dedi."