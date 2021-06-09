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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, partisinin Muş İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, partisinin Muş İl Başkanlığını ziyaret etti

09.06.2021 18:25

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "belediyecilik tarihine iz vuran hırsızlıkların çoğunun altında CHP'nin olduğunu" belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "belediyecilik tarihine iz vuran hırsızlıkların çoğunun altında CHP'nin olduğunu" belirtti.

Çeşitli temaslarda bulunmak ve açılışlara katılmak üzere Muş'a gelen Özhaseki, AK Parti Muş İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, amaçlarının hizmet olduğunu söyledi.

Her zaman halka hizmet edeceklerini ve asla kamplaşmanın bir parçası olmayacaklarını söylediklerini belirten Özhaseki, "insanlara hizmetkar olacağız, mazeret üretmeyeceğiz ve elimizde ne var en iyisini yapmaya çalışacağız." diyerek işe başladıklarını anlattı.

1994 yılı öncesinde ideolojik, kamplaşmış bir belediye anlayışının olduğunu ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Genellikle soldan gelenler, kafalarındaki sapkın düzene girebilmek için, Rusya, Çin ve Arnavutluk gibi bir ülke olabilmesi için bu ülkenin ellerindeki imkanları kullanırlar. Sınıf mücadelesi diyerek anarşiyi hortlatırlar. Kendi şehrimde bile birkaç kurtarılmış mahalle vardı. Bunları hep yaşadık. İstanbul ile ticaret yapıyordum. Ticaret yaptığım fabrikanın karşısında bolca kahvehaneler vardı. Bunlar 80'li yılların sonuna doğru olan işler. Kahvehanelerin hepsi dolu. Niye dolu olduğunu sordum. Bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyesinin elemanları. Akşama kadar oyun oynuyorlar. Eylem olursa haber geliyor, otobüsler çekiliyor, beyefendiler otobüse binip eyleme gidiyorlar. Sonra gelip yine kağıt ve taş oynamaya devam ediyorlar. İşte böyle bir belediyecilik anlayışı vardı. Kasalar boştu, hırsızlık zirve yapmıştı. Belediyecilik tarihine iz vuran hırsızlıkların çoğunun altında CHP vardır. Tarihe kayıt düşmüş, kitaplara geçmiş ve konu olmuş hırsızlıklara bakın, hepsinin altında CHP vardır. Böyle bir dönemde biz iş başına geldik."

"En çok oyu son seçimlerde aldık"

Ellerinden geleni yaparak şehirlere hizmet ettiklerini aktaran Özhaseki, milletin de kendilerini sevdiğini ve oylarıyla desteklediğini kaydetti.

Belediyelerin zor ve imtihan yerleri olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Bir bütçe var. Bunu sımsıkı tutacaksınız. Namusunuzdan aziz bileceksiniz. Efendimiz, 'Devlet malından eski bir hırka aşıran savaşta ölse şehit olmaz, cennet kokusu duyamaz' diye buyurmuştur. İnançlı insanlarız. Buna yürekten iman ettik. O yüzden de o bütçeyi sımsıkı tuttuk, canımızdan ve malımızdan aziz bildik, hizmet ettik. Millet de bunu sevdi. 4 yerel seçime girdik. Hepsinin galibi biziz. En çok oyu da son seçimlerde aldık." diye konuştu.

"Bütün ülkeler küçülürken biz büyüdük"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin seyahat özgürlüğünü engellediğini, bazı sektörlerde de daralma getirdiğini ifade eden Özhaseki, bu süreçte hastane alt yapısının hazır olmasının ve insanların sokakta kalmamasının en önemli konulardan biri olduğunu aktardı.

Bu imtihanı geçen ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bu süreçte her hafta Cumhurbaşkanımız bir veya iki açılış yaptı. Sadece sağlık tesisi değil, 1,5 yılda yüzlerce tesis açıldı. Köprüler, alt geçitler, tüneller, fabrikalar ve harp sanayimizde gelişmeler oldu. 1,5 yılda ABD ve Avrupa Birliği AB gibi ülkelerin, ülkemizin özellikle güney bölgesinde oluşturmak istedikleri terör devletini kurma, başımıza bela etme fikri ve yeni harita çizme işlerini başlarına geçirdik. Oraya oyun kurucu olarak gittik, elimizi masaya vurduk ve istediğimizi yapıyoruz. Bu dönemde Ermenilerin, Azerbaycan'da işgal ettikleri Türk İslam topraklarını ellerinden aldık. Çok şükür orada da bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız okunuyor."

Aynı dönemde Akdeniz'de de birçok oyunun olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Orası da çok şükür istediğimiz gibi şekillendi. Gemilerimiz hür bir şekilde geziyor. Karadeniz'de buluşlar yaptık. Geçen yıl bütün ülkeler küçülürken, biz 1,7 büyüdük. Son çeyrekte de yüzde 7 gibi büyümeye imza attık. Elbette dezavantajlı gruplar vardı. Özellikle hizmet sektöründe seyyah durunca otellerdeki işlerde duruyor. Lokanta, pastane ve kahvehanelerdeki işlerde bir sıkıntı oluyor. Onların da sıkıntılarını giderebilmek adına yardımlar yaptık. Allah'ın izniyle bu günlerde geride kalacak." dedi.

"Türkiye'nin iyiliğini istemeyenler var"

AK Parti olarak çalışmaya devam edeceklerini belirten Özhaseki, "Dışarıdaki şer güçlerini herkes biliyor ama içimizde ne yazık ki o şer güçlerinin temsilciliğini yapanlar var. Bunlara karşı uyanık olacağız. Yıllardır bu ülkenin mücadele verdiği terör örgütlerinin sözcülüğünü yapanlar var. ABD'nin emriyle burada onların sözcülüğünü yapanlar var. Burada Türkiye'nin iyiliğini istemeyenler var. Onlara karşı da uyanık olacağız. Çalışacağız gayret, edeceğiz. Allah'ta bereketini ihsan edecek. İnşallah güzel günler bizim olacak." diye konuştu.

Daha sonra Muş Valisi İlker Gündüzöz'ü ve Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret eden Özhaseki, Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezine geçerek belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özhaseki'ye AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı da eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, partisinin Muş İl Başkanlığını ziyaret etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, partisinin Muş İl Başkanlığını ziyaret etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, partisinin Muş İl Başkanlığını ziyaret etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, partisinin Muş İl Başkanlığını ziyaret etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, partisinin Muş İl Başkanlığını ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Türkiye, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, partisinin Muş İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika


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