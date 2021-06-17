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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, partisinin Aksaray İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, partisinin Aksaray İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

17.06.2021 14:17
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, partisinin Aksaray İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Vatandaşa yapılacak hizmette sınır yoktur.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Vatandaşa yapılacak hizmette sınır yoktur. Allah'a hamd olsun, bizler AK Parti'li belediyeler olarak bu konuda zaten başarılıyız. Bizim siyasetimiz eser, hizmet siyasetidir." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Aksaray'a gelen Özhaseki, AK Parti Aksaray İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, amaçlarının vatandaşa hizmet olduğunu söyledi.

Her zaman halka hizmet edeceklerini ve asla kamplaşmanın bir parçası olmayacaklarını söylediklerini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Vatandaşa yapılacak hizmette sınır yoktur. Allah'a hamd olsun, bizler AK Parti'li belediyeler olarak bu konuda zaten başarılıyız. Bizim siyasetimiz eser, hizmet siyasetidir. 1994 öncesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da bizler de Anadolu'nun bir çok şehrinde başladığımız belediyecilikte dilimize pelesenk olan bir söz vardı; hizmet edeceğiz, kimseyi birbirinden ayırmayacağız, partizanlık asla yapmayacağız. A veya b partili demeyeceğiz. Diline ve mezhebine asla ve asla bakmayacağız. Sadece hizmet edeceğiz. Çünkü 1994 öncesinde kör bir politik, biraz da ideolojik bir belediye anlayışı vardı. Sağdan veya soldan gelenler kendi adamlarını doldururlar, öbürünün ekibini dışarıya atarlardı, insanları ekmeklerinden ederlerdi. Çok şükür Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın İstanbul'da ve bizlerin de devamında başlattığı belediyecilik anlayışıyla birinci aşamada hizmet belediyeciliğini ortaya koyduk."

"Vatandaş bize güveniyor ve hizmetin bizden geleceğini biliyor"

Özhaseki, bu ilkeler doğrultusunda hareket ettikleri için Türk milletinin yıllardır AK Parti'yi birinci parti yaptığını ifade etti.

Neredeyse 20 yıldır AK Parti olarak milletin gözünün önünde olduklarını, genel seçimlerde birinci parti olarak seçimlerden çıktıklarını hatırlatan Özhaseki, "Vatandaşlarımız Allah razı olsun, bize oy kullanıyor, hepsine teşekkür ederiz. 4 yerel seçim geçirdik hepsinde de birinci parti biziz. Yüzde 40'lar civarında oyumuz var. En son seçimde de yüzde 45 oranında oy aldık. Vatandaş bize güveniyor ve hizmetin bizden geleceğini biliyor. Biz de vatandaşlarımızı yanıltmamak adına elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye çabalıyoruz." diye konuştu.

Özhaseki, kendileri dışındaki bazı partilerin özellikle Ankara ve İstanbul seçimlerinden sonra kendilerine gelen özgüvenle hizmet yerine algı belediyeciliğini devam ettirdiklerini aktardı.

"Biz asla CHP'nin hakim olduğu belediyelerde önlerini kesmiyoruz"

Bu belediyelerde hizmetin olmadığını, daha taş üstüne taş koyulmadığını savunan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyükşehir belediyeleri o şehrin kronikleşmiş devasa problemlerini çözen işler yaparlar. Daha bu anlamda yaptıkları bir şey yok. Ancak yaptıkları tek bir iş var o da algı. Son dönemde yaptıkları ise 'Efendim aslında biz çok acayip çalışmak istiyoruz. Çok da becerikli bir ekibiz. Ancak belediye meclislerinde bizleri engelliyorlar' diyorlar. Yapmayın Allah aşkına. Geçenlerde arkadaşlarımızdan hem İstanbul hem de Ankara'nın bilgilerini aldım. İstanbul'da bir ay önceki rakamları açıklayayım. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne, İstanbul Belediye Başkanlığınca 2 bin 179 teklif gönderilmiş. Kabul oranı yüzde 98. Yüzde 2'si sadece reddedilmiş. Reddedilen sadece 60 dosya var. Neler reddedildi diye baktım. Büyükçekmece'de parkı bozuyorlar yerine kütle koyuyorlar. Meclis de 'bir dakika' diyor. Ankara'da ise yüzde 3'ünü reddetmişiz. O ret olanlar da su zamları falan. Yani Ankara ve İstanbul'da CHP belediye başkanları hayırlı bir iş yapmak istiyorsa kapılar sonuna kadar açıktır. Meclis üyelerimizin hepsinden destek var ama CHP'nin en iyi yaptığı iş algı olduğu için, sosyal medyada da trolleri var, eğer aleyhinde konuşursanız küfürler akşama kadar devam ediyor. Yani biz asla CHP'nin hakim olduğu belediyelerde önlerini kesmiyoruz, hizmetin vatandaşa yapıldığı bilinciyle hareket ediyoruz."

Parti ziyaretinin ardından yaya olarak 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na giden ve buradaki esnafa ziyaret gerçekleştiren Özhaseki, daha sonra Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer'i makamında ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, partisinin Aksaray İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, partisinin Aksaray İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, partisinin Aksaray İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, partisinin Aksaray İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, partisinin Aksaray İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

AK Parti, İstanbul, Aksaray, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, partisinin Aksaray İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


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