AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Diyarbakır'da temaslarda bulundu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Diyarbakır'da temaslarda bulundu Açıklaması

23.03.2022 15:39
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Diyarbakır'da temaslarda bulundu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "İdeolojik noktadan yapılan belediyecilikten geçmişte ülke çok çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "İdeolojik noktadan yapılan belediyecilikten geçmişte ülke çok çekti. Belediyecilik ideolojilerin savaşma yeri, kavga yeri değildir." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Özhaseki, Valiliğe geçerek Vali Münir Karaloğlu ile görüştü.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya gelen Özhaseki daha sonra Bağlar Belediyesine geçerek, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile görüştü.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) aldıkları kararla belediyeleri gezdiklerini, belediye başkanları ile istişare ettiklerini söyledi.

Yapılacakları ve sorunları yerinde görüşerek rapor haline getirdiklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini belirten Özhaseki, işlerin çözümü için hareket ettiklerini kaydetti.

"Belediyecilik ideolojilerin savaşma yeri, kavga yeri değildir"

AK Parti olarak hizmet belediyeciliği yaptıklarını dile getiren Özhaseki, "İdeolojik noktadan yapılan belediyecilikten geçmişte ülke çok çekti. Biz hizmet edeceğiz. Bu insanların hizmete ihtiyacı var. Belediyecilik ideolojilerin savaşma yeri, kavga yeri değildir. Biz, gece gündüz demeden çalışacağız, kimseyi birbirinden ayırmayacağız." diye konuştu.

"Şehirlerimiz Avrupa ile yarışır hale gelmiştir"

Özhaseki, sosyal belediyeciliği AK Parti'nin başlattığını belirterek, vatandaşlara ayrım yapmaksızın hizmet sunduklarını aktardı.

Son dönemde özellikle gönül belediyeciliğini inşa etmeye çalıştıklarına işaret eden Özhaseki, " Türkiye'de son 20-25 yıl içerisinde bizim belediyecilik anlayışımızla şehirlerin eli yüzü açığa çıkmıştır. Şehirlerimiz Avrupa ile yarışır hale gelmiştir. Gönül almadan, insanların gönlüne girmeden de yapılan bir hizmetin çok başarılı olacağı kanaatinde değiliz." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun da elindeki imkanlarla güzel bir başarı ortaya koyduğuna dikkati çekerek, bu çıtayı daha yükseğe taşımak için her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Genel Merkez olarak bu çalışmaları hem dışarıdan izlediklerini hem de anketlerle gelişmeleri takip ettiklerini ifade eden Özhaseki, "Kurumsal anlamda bunu en iyi yapan parti AK Parti'dir. İnşallah Bağlar'da da çok daha başarılı olur, güzel işler yapar, örnek oluruz. Burada gönül belediyeciliğini inşa ederek diğer ilçelere de örnek teşkil ederiz." şeklinde konuştu

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Togo Cumhuriyeti, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Diyarbakır'da temaslarda bulundu Açıklaması - Son Dakika


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