AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, AA'nın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Özhaseki, "haber" kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" isimli fotoğrafına oy kullandı.

Özhaseki, "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun çektiği, "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" isimli fotoğraftan yana oyunu kullanırken, "spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafını seçti.

Mehmet Özhaseki, Anadolu Ajansı, Muhammed Said, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBMM'de AK Parti ile HDP'li vekiller arasında 'işgalci' tartışması yaşandı
AK Partili Başkan'ın "İmam hatip" ve "Trabzon" çıkışına kendi partisinden tepki geldi: Kabul etmiyoruz Bütçe görüşmelerinin son gününde Bahçeli'nin HDP'li başkanlara bakışı dikkat çekti Üniversite öğrencisi, Mansur Yavaş'a söyledikleriyle salondan büyük alkış topladı

Son Dakika Haberleri
18:03 İngiltere'de parlamento Başbakan Boris Johnson'ın Brexit planına onay verdi - Son Dakika Haber
18:01 Sandıkçı "Hep birlikte daha güzele" - Son Dakika Haber
17:59 Usule aykırı çakmak gazı satışı yapan 39 şahıs hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika Haber
17:58 Meme Küçültme Ameliyati Neden Gerekli? - Son Dakika Haber
17:52 Çocuğunu öldürüp, intihar etmek istemiş - Son Dakika Haber
17:13 Prens Philip hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haber
16:12 Avustralya'da bitkin düşmüş atı tekmeleyen faytoncu tepki çekti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 18:14:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]