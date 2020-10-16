AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Ağrı'da - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Ağrı'da

16.10.2020 22:21
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Ağrı'da, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ağrı İl Başkanlığı ve Ağrı Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ağrı İl Başkanlığı ve Ağrı Belediyesini ziyaret etti.

Özhaseki, Ağrı'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, toplantı salonunda ilçe belediye başkanlarıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Ardından belediyeye geçen Özhaseki ve beraberindekiler, Belediye Başkanı Savcı Sayan ile bir süre görüştü.

Özhaseki, belediyede gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönül belediyeciliği anlamında prensipler ortaya koyduğunu hatırlattı.

Belediyeciliği bilen arkadaşlarının 3 gündür Ağrı'da bulunduğunu ve Belediye Başkanı Sayan'ında kendilerine brifing verdiğini aktaran Özhaseki, şöyle konuştu:

"Ağrı kendi iç dinamiklerini harekete geçirebilen ender şehirlerden biridir. Ağrı'da yaşayan insanlar ve siyasi temsilciler burayı seviyorlar. Başta Ekrem Bey (Milletvekili) olmak üzere, il başkanımız sonuna kadar bu işle ilgilidirler. Allah razı olsun Savcı Bey'de Ağrı'ya bir nefes getirdi. Belki ilk günlerde dışarıda aşırı bir hizmet görülmeyebilir ama o kadar doğru işler yapıldı ki önümüzdeki günlerde yapılan işlerin hepsinin faydasını inşallah Ağrı görecektir. Birçok büyükşehrimiz buraya gelip üzerlerine düşeni sırayla yapacaklardır. Zaten başlayan birçok yeni proje var. Bu manada biz biraz daha çalışacağız. Ağrı belki de gerektiğinden çok daha fazla hizmetle karşılaşmış olacak diye ümit ediyoruz."

Mehmet Özhaseki, Savcı Sayan, AK Parti, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Ağrı'da - Son Dakika


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