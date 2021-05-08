AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayseri merkezde faaliyet gösteren belediyelerin başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile bir araya gelerek Kayseri'de yapılması planlanan projeleri ele aldı.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, "Birçok şehirde ilçe, büyükşehir kavgalarını duyabilirsiniz ama hamdolsun Kayserimizde bu konuda bir gönül ve güç birliği var. Cenab-ı Allah'ta rahmet veriyor, güzel projeler ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

İdarecilerin tam kapanma dönemini bir fırsata çevirebileceğini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde elbette evlerde kalıyoruz fakat idarecilerin çalışması gerekiyor. Gece gündüz demeden gayret etmesi gerekiyor. Hatta kimsenin dışarıya çıkmadığı ortamlarda daha çok çalışıp bunu fırsata dönüştürmesi icap ediyor. Bu anlamda da çok verimli çalışmalar oldu. Özellikle Talas ve Kocasinan Belediyelerimizin projeleri üzerinde çalıştık. Ali Dağı üzerine yapılacak olan gerek dağ üzerine finüküler sistemle çıkış, oradaki sosyal tesisler, yürüyüş ve spor alanları gerekse Kocasinan bölgesindeki yeni yapılacak yollarla ilgili çalışmaları konuştuk. Melikgazimizin büyük projeleri için birlikte bir istişare halinde bulunduk."