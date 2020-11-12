AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Bizde işler istişare ile olur" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Bizde işler istişare ile olur"

BURSA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Bursa'da yapılacak kongreyi değerlendirerek, "Bizde işler istişare ile olur. Mevcut başkanımızla istişare sonucu böyle bir karar aldık, 'hayırlı olsun' demekten başka bir şey diyemeyiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda bir toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Özhaseki, mevcut İl Başkanı Ayhan Salman'ın kongre sürecinde aday olmayacağına dair yaptığı açıklamanın sorulması üzerine, "AK Parti'de işler istişare ile olur. Bizler bir araya geliriz ve herkes ne düşünüyorsa onu söyler. Bu işlerde sıfat önemli değil. Bazı insanlar vekillik, bakanlık, başkanlık gibi görevlere hayıflanarak bakarak, hesaplar yapabilirler. Ama biz dava partisiyiz. Bizim tarihe ve medeniyet karşı sorumluluğumuz var. Biz il başkanımız ve ekibini şimdiye kadar hep takdir ettik. Seçim öncesinde çok istişarelerde bulunduk. Kendisi ile yaptığımız görüşmelerde ve istişarelerde böyle bir karar alındı. Bizler bu karara 'hayırlı olsun' demekten başka bir şey diyemeyiz" dedi.

Kulislerde konuşulanların bazı arkadaşların yönlendirmek için söylenen şeyler olduğunu ifade eden Özhaseki, "Bu bilgilerin bir kısmına insanlar inanıyor. 21 yıl belediye başkanlığı yaptım. Belediye başkanlığı yıllarımda Ankara ile ilgili birçok söylenirdi. Ama Ankara'ya gidince gördüm ki işler farklı yürüyor. O söylenenler çok da doğru değil. Ama insanlar bir şeylere inanmak istiyorsa yapacak da bir şey kalmıyor" diye konuştu.

Selçuklu tarihinden bir örnek de veren Özhaseki, "Büyük Selçuklu Devletinin kuruluşunda ismini veren kişi Selçuk Bey'dir. Oğlu Mikail erken ölünce iki tane torunu kalır. Birisi Çağrı diğeri Tuğrul Bey'dir. Aslında Çağrı Bey büyük olandır. Tahta geçmesi icap eder, o Tuğrul Bey'e der ki 'Devlet işlerinden sen daha iyi anlıyorsun. Ben savaş meydanlarında savaşmaya devam edeyim, siz de tahta oturun, dedemin, babamın mirasını devir alarak işi götürün. Büyük ağabey küçük kardeşe tahtı teslim ediyor. Biz böyle bir anlayıştan geliyoruz. Böyle bir gelenekten geliyoruz. Ben il başkanımızın da büyük bir gönül rahatlığı ile bu kararı verdiğini düşünüyorum. Daha sonrasında verilecek görevleri de alıp götüreceğini inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Bursa kongresine büyük ölçüde katılacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa kongresine katılıp katılmayacağının sorulmasını da yanıtlayan Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan büyükşehirlerin kongrelerine katılmak istiyor. Bizde MYK'deki arkadaşlar olarak ona yoldaşlık edenler 'katılmayın' diyoruz. İllere gitmeyin diyoruz. Cumhurbaşkanımız halka beraber siyaset yapmayı seviyor. Sohbet etmeyi, dokunmayı seviyor. Evine davet edenleri kırmıyor. Çay getirseler alsa bir türlü almasa bir türlü. Biz bu yönünü bildiğimiz için 'gitmeyin' diye yalvarıyoruz ama o da katılmak istediğini söylüyor. Ama ben Bursa kongresine büyük ölçüde katılacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Bursa'nın binlerce yıllık geçmişe sahip bir şehir olduğunu da vurgulayan Özhaseki, "Baş şehirlik yapmış bir şehirdir. Günümüzde önemini arttırmaya devam ediyor. Otomotiv sektörü ile ilgili atılımlar, yatırımlar ve genel ekonomide aldığı paylar, bir taraftan tekstilde öncü olması, tarımda iyi noktada olması Türkiye'nin göz bebeği şehirlerinden birisi haline getiriyor. Burada hizmet eden arkadaşları tebrik ediyorum. Bursa il teşkilatı öncülüğünde büyükşehir ve ilçe belediyeler arasında ilişkiler çok iyi. Milletvekilleri Bursa'yı Ankara'da gayet güzel temsil ediyorlar. Bugün Bursa'dayız. Başkanlarla istişareler edeceğiz. Projelerini göreceğiz. İstifade etmenin yoluna bakacağız. Bir taraftan ben de yıllarca belediye başkanlığı yapan biri olarak fikrimi söyleyeceğim. İstişare esastır ve genel kültürümüzde vardır. Meclisin ana amacı da istişaredir. Bursa'da 2 günlük çalışma yapacağız" dedi.

"Cumhurbaşkanı ve kabilenin Bursa'ya bakışları pozitiftir"

Cumhurbaşkanı ve kabilenin Bursa'ya bakışlarının pozitif olduğunu dile getiren Özhaseki, "Ender illerin raylı sistemleri merkez tarafından üstlenilir. Bursa'da bu yapılıyor. Alinur Aktaş Başkan her geldiğimde Ankara'da genel merkez ve bakanlıklarda işlerini takip ederken ona kapılar pozitif ayrımcılıkla açılıyor. Başkanımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Türkiye'de 1994 yılının belediyecilikte önemli bir tarih olduğunu sözlerine ekleyen Özhaseki, "İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın, benim de Anadolu'da iş başına gelmesi ile birlikte belediyecilik anlayışı değişti. 1994 öncesinde ne vardı derseniz 1980'leri yaşadık. 1980 öncesi öğrenci hareketleri içinde bulunduk. 1994 öncesinde ideolojik katı kamplaşmanın olduğu belediyecilik anlayışı vardı. Kendi dünya görüşüne hizmet eden belediyecilik anlayışı hakimdi. Biz öğrenciyken İstanbul'da çöp dağlarını unutmadık. Gece 03.00'te su almaya kalkardık. Su bulamazdık. Biz 1994'ten sonra dini, ırkı, görüşüne bakmadan belediyecilik yapmaya başladık. Birinci işimiz 'hizmet etmek' diye dillerimizde tüy bitti. Öyle de yaptık ve başarılı olduk. Millet bize teveccüh etti ve partimizi iktidara taşıdı" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.