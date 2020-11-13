AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, 85 otobüsün hizmete başlaması törenine katıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bizim geçmişimiz Selçuklu'dur, Osmanlı'dır ve geleceğimiz de cumhuriyettir. Ne onları kötüleriz ne şimdikini kutsayarak put haline getiririz. O, bizim geçmişimizdir, iftihar ederiz. Şimdikiyle de övünürüz ve daha iyisi olsun diye gayret ederiz." dedi.

Özhaseki, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce alınan 85 otobüsün hizmete başlaması töreninde, belediye başkanlığının bir kulun, dünyada rastlayabileceği en güzel makamlardan biri olduğunu, insanlara hizmet ve eser bırakmanın hayırla yad edilme sebebi olduğunu söyledi.

Büyükşehirlerin en büyük sorunlarından birinin ulaşım olduğunu belirten Özhaseki, "Ulaşım meselesinde birtakım kriterler, bilimsel veriler, bu işin ilmini yapanların ortaya koyduğu teorilerle hareket edip işi çözersiniz. Ancak Bursa gibi bir kadim, eski bir şehirde, ulaşımı çözmek biraz daha zor olur." diye konuştu.

Dün akşam saatlerinde Ulucami ve çevresini, kadim şehri gezdiğini ve tarihi eserleri gördüğünü anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Tarihi eserlerimizin restore edilmesi, ayağa kaldırılması, gelecek nesillere taşınması, bizim için bir iftihar vesilesi. Türbeler, camiler, medreseler, her türlü tarihi eser, bu memleketin tapu senedidir. Bunlardan vazgeçemeyiz. Bir tarihte geriye doğru belki düşmanlıklar yapılmış olabilir. Biz şunu biliyoruz ki bizim geçmişimiz Selçuklu'dur, Osmanlı'dır ve geleceğimiz de cumhuriyettir. Ne onları kötüleriz ne şimdikini kutsayarak put haline getiririz. O, bizim geçmişimizdir iftihar ederiz. Şimdikiyle de övünürüz ve daha iyisi olsun diye gayret ederiz. O yüzden yapılan eserler, çalışmalar işler, hepimiz için bir iftihar vesilesi."

"Şehirler, canlı birer organizmadır"

Özhaseki, yapılan anketlere göre, Bursa halkının büyükşehir belediye başkanına duyduğu güvenin katlanarak sürdüğünü, yapılan işlerin milletin takdirini kazandığını dile getirdi.

Şehirlerin taş ve topraktan ibaret cansız yapılar olmadığını vurgulayan Özhaseki, "Şehirler, canlı birer organizmadır. Onların da canı ve ruhu var. Onlar da bakım, ihtimam, gözetim ister. Eğer belediyeler, bunu hakkıyla doğru bir şekilde yaparlarsa orada yaşayanlar mutlu olur. Bu bakımı yapamaz, ihtimam göstermezseniz, değişen çağın ihtiyaçlarını görerek ona uygun hizmet üretmezseniz oradaki vatandaş çok mutsuz olur." ifadelerini kullandı.

Bir şehrin geleceğinin yerel yöneticilerinin ufukları ile doğru orantılı olduğunun altını çizen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bir şehirde yaşayanların bütününün, eğer geleceğe ait o şehirle ilgili güzel rüyaları varsa, risk alıyorlarsa, topluca bir araya gelip bir işin peşinden koşuyorlarsa o şehrin geleceği aydınlıktır. Şehir gittikçe büyüyüp gelişiyor değilse, Allah korusun birbirlerine girerlerse, birinin yaptığına diğeri takoz olmaya başlarsa ve küçük hesaplar başlarsa, birisi güzel bir şey yaptığında insani duygulardan dolayı, hasetlikten dolayı ön kesilmeye başlanırsa o şehirde ne yazık ki iyi şeyler olmuyor. Burada güzel işlere şahidiz."

Daha sonra Özhaseki, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindekiler ile kurdele kesti. Ardından Aktaş'ın kullandığı otobüse bindi.