AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, 85 otobüsün hizmete başlaması törenine katıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, 85 otobüsün hizmete başlaması törenine katıldı

13.11.2020 12:25

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bizim geçmişimiz Selçuklu'dur, Osmanlı'dır ve geleceğimiz de cumhuriyettir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bizim geçmişimiz Selçuklu'dur, Osmanlı'dır ve geleceğimiz de cumhuriyettir. Ne onları kötüleriz ne şimdikini kutsayarak put haline getiririz. O, bizim geçmişimizdir, iftihar ederiz. Şimdikiyle de övünürüz ve daha iyisi olsun diye gayret ederiz." dedi.

Özhaseki, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce alınan 85 otobüsün hizmete başlaması töreninde, belediye başkanlığının bir kulun, dünyada rastlayabileceği en güzel makamlardan biri olduğunu, insanlara hizmet ve eser bırakmanın hayırla yad edilme sebebi olduğunu söyledi.

Büyükşehirlerin en büyük sorunlarından birinin ulaşım olduğunu belirten Özhaseki, "Ulaşım meselesinde birtakım kriterler, bilimsel veriler, bu işin ilmini yapanların ortaya koyduğu teorilerle hareket edip işi çözersiniz. Ancak Bursa gibi bir kadim, eski bir şehirde, ulaşımı çözmek biraz daha zor olur." diye konuştu.

Dün akşam saatlerinde Ulucami ve çevresini, kadim şehri gezdiğini ve tarihi eserleri gördüğünü anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Tarihi eserlerimizin restore edilmesi, ayağa kaldırılması, gelecek nesillere taşınması, bizim için bir iftihar vesilesi. Türbeler, camiler, medreseler, her türlü tarihi eser, bu memleketin tapu senedidir. Bunlardan vazgeçemeyiz. Bir tarihte geriye doğru belki düşmanlıklar yapılmış olabilir. Biz şunu biliyoruz ki bizim geçmişimiz Selçuklu'dur, Osmanlı'dır ve geleceğimiz de cumhuriyettir. Ne onları kötüleriz ne şimdikini kutsayarak put haline getiririz. O, bizim geçmişimizdir iftihar ederiz. Şimdikiyle de övünürüz ve daha iyisi olsun diye gayret ederiz. O yüzden yapılan eserler, çalışmalar işler, hepimiz için bir iftihar vesilesi."

"Şehirler, canlı birer organizmadır"

Özhaseki, yapılan anketlere göre, Bursa halkının büyükşehir belediye başkanına duyduğu güvenin katlanarak sürdüğünü, yapılan işlerin milletin takdirini kazandığını dile getirdi.

Şehirlerin taş ve topraktan ibaret cansız yapılar olmadığını vurgulayan Özhaseki, "Şehirler, canlı birer organizmadır. Onların da canı ve ruhu var. Onlar da bakım, ihtimam, gözetim ister. Eğer belediyeler, bunu hakkıyla doğru bir şekilde yaparlarsa orada yaşayanlar mutlu olur. Bu bakımı yapamaz, ihtimam göstermezseniz, değişen çağın ihtiyaçlarını görerek ona uygun hizmet üretmezseniz oradaki vatandaş çok mutsuz olur." ifadelerini kullandı.

Bir şehrin geleceğinin yerel yöneticilerinin ufukları ile doğru orantılı olduğunun altını çizen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bir şehirde yaşayanların bütününün, eğer geleceğe ait o şehirle ilgili güzel rüyaları varsa, risk alıyorlarsa, topluca bir araya gelip bir işin peşinden koşuyorlarsa o şehrin geleceği aydınlıktır. Şehir gittikçe büyüyüp gelişiyor değilse, Allah korusun birbirlerine girerlerse, birinin yaptığına diğeri takoz olmaya başlarsa ve küçük hesaplar başlarsa, birisi güzel bir şey yaptığında insani duygulardan dolayı, hasetlikten dolayı ön kesilmeye başlanırsa o şehirde ne yazık ki iyi şeyler olmuyor. Burada güzel işlere şahidiz."

Daha sonra Özhaseki, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindekiler ile kurdele kesti. Ardından Aktaş'ın kullandığı otobüse bindi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, 85 otobüsün hizmete başlaması törenine katıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, 85 otobüsün hizmete başlaması törenine katıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, 85 otobüsün hizmete başlaması törenine katıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, 85 otobüsün hizmete başlaması törenine katıldı

Selçuklu, AK Parti, Osmanlı, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, 85 otobüsün hizmete başlaması törenine katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sancak verme töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komandolara yaptığı konuşma tüyleri diken diken etti EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı İtalyan teknoloji milyoneri 18 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! İç savaşın eşiğindeki Ermenistan'da Savunma Bakanlığı Sözcüsü istifa etti
Muazzez Ersoy, adını ve fotoğraflarını her yerde kullanan mekana polis baskını düzenletti Muazzez Ersoy, adını ve fotoğraflarını her yerde kullanan mekana polis baskını düzenletti         
12:19
Son Dakika! Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için sinyali verdi: Ara tatilden sonra okullarımıza dönme temennisindeyiz Son Dakika! Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için sinyali verdi: Ara tatilden sonra okullarımıza dönme temennisindeyiz         
11:57
Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'dan estetik itirafı: Sadece burnumu yaptırdım Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'dan estetik itirafı: Sadece burnumu yaptırdım         
11:21
Otobüs ile otomobil çarpıştı, genç kadın kazadan saniyelerle böyle kurtuldu Otobüs ile otomobil çarpıştı, genç kadın kazadan saniyelerle böyle kurtuldu         
11:11
Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu         
10:48
28 yıl sonra işgalden kurtarılan Şuşa'daki evini bulan Azerbaycan askeri: Bu evin sahibi geldi 28 yıl sonra işgalden kurtarılan Şuşa'daki evini bulan Azerbaycan askeri: Bu evin sahibi geldi         
10:43
İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, tüm Marmara'yı etkileyecek İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, tüm Marmara'yı etkileyecek         
10:17
Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü         
10:09
Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı         
09:42
Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı         
09:40
Rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel istismarla yargılanan Efecan Şenolsun: Alkollüydüm, sadece omzuna dokundum Rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel istismarla yargılanan Efecan Şenolsun: Alkollüydüm, sadece omzuna dokundum         
07:23
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek         
23:49
Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı         
22:55
Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak         
21:52
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti         
20:04
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 12:59:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, 85 otobüsün hizmete başlaması törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei