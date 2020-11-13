AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Bursa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Bursa'da konuştu Açıklaması

13.11.2020 19:09
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Bursa'da konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Fitne odaklarıyla uğraşarak, çarpışarak, bugünlere kadar geldik.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Fitne odaklarıyla uğraşarak, çarpışarak, bugünlere kadar geldik. Hacca gidenler, 'Gittik, bir taraftan ibadet ettik biraz da şeytan taşladık ve geldik.' derlerdi. Emin olun, Türkiye'de önce şeytan taşlanıyor, bir sürü kötülüklerle savaşılıyor. Çok şükür bir taraftan da ibadet ediliyor, güzel işler yapılıyor." dedi.

Özhaseki, Karacabey Belediyesi tarafından yapılan katlı otoparkın açılış töreninde, belediyelerin şehirlerin değişen ihtiyaçlarını fark etmesi ve bunları karşılamasının önemine değindi.

Vatandaşların AK Parti'nin hizmetlerini sevdiğini belirten Özhaseki, "Belediyeler aslında biraz yıpranma yeridir. Birçok partinin de belki sonunu hazırlayan yerlerdir. Bunlara tarihte çok şahitlik ettik." diye konuştu.

Belediye başkanlığı görevinin ilk yıllarında her yurt dışına çıktığında oradaki hizmetlere imrendiğini anlatan Özhaseki, "Hamdolsun, 2000'li yıllardan sonra birçok arkadaş bölgesinde çok hizmetler etti. Koştular, gayret ettiler ve şehrin altyapı, üstyapı sorunlarını çözdüler. Şehirlerimiz, Avrupa ile yarışır hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

"Demokrasinin nimetlerinden istifade ediyoruz"

Özhaseki, kalkınmanın uyum sayesinde gerçekleştiğini Bursa'da da bunun getirdiği güzellikleri bereketleri gördüklerini dile getirdi.

Türkiye'de yapılan hizmetlere bir de farklı açıdan bakılması gerektiğine işaret eden Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zor bir coğrafyada yaşıyoruz ve bu zorluğun hepimiz farkındayız. Üzerinde yaşadığımız bu güzel Anadolu coğrafyasının bir özelliği de son dönemde mazlumların sığınma coğrafyası olması. Balkanlar'da, Kafkasya'da, Arap coğrafyasında, doğuda daralan ve bunalan kardeşlerimiz buraya gelmiş. Etle tırnak gibi olmuşuz, bayrağımızı asmışız, ezanımız okunuyor. Çok şükür, biriz ve beraberiz. Demokrasinin nimetlerinden istifade ediyoruz. Gayret içindeyiz ama bir türlü de fitne odakları bitmek bilmiyor. Bu fitne odaklarıyla uğraşarak, çarpışarak, bugünlere kadar geldik. Hacca gidenler, 'Gittik, bir taraftan ibadet ettik biraz da şeytan taşladık ve geldik.' derlerdi. Emin olun, Türkiye'de önce şeytan taşlanıyor, bir sürü kötülüklerle savaşılıyor. Çok şükür bir taraftan da ibadet ediliyor, güzel işler yapılıyor."

Konuşmaların ardından Özhaseki, beraberindekilerle katlı otoparkın açılış kurdelesini kesti.

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Bursa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Liverpool'da Mohammmed Salah koronavirüse yakalandı Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Gana-Sudan maçının 4. hakemi tartıştığı teknik direktörü iterek yere düşürdü Son Dakika: İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da savaşan terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı Ablasını ve eniştesini katleden zanlının ifadesi kan dondurdu: Cenazeleri kuyuya tek başıma taşıdım
Koronaya yakalanan Galatasaraylı Elabdellaoui: Durumum iyi Koronaya yakalanan Galatasaraylı Elabdellaoui: Durumum iyi         
19:03
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı         
18:29
Rus basını, Dağlık Karabağ savaşını yazdı: Ermenistan ve Rusya kaybetti, Türkiye kazandı Rus basını, Dağlık Karabağ savaşını yazdı: Ermenistan ve Rusya kaybetti, Türkiye kazandı         
18:17
Mert Fırat ve İdil Fırat'ın mutlu günü! Bebekleri dünyaya geldi Mert Fırat ve İdil Fırat'ın mutlu günü! Bebekleri dünyaya geldi         
17:53
ABD'de inanılmaz zincirleme kaza! 29 araç birbirine girdi, 10'u küle döndü ABD'de inanılmaz zincirleme kaza! 29 araç birbirine girdi, 10'u küle döndü         
17:40
11 yaşındaki çocuğu istismar eden Fatih Şağban hakim karşısına çıktı! Trump ve Biden'ı suçladı 11 yaşındaki çocuğu istismar eden Fatih Şağban hakim karşısına çıktı! Trump ve Biden'ı suçladı         
17:09
Federasyon, koronavirüs nedeniyle hükmen mağlubiyet kararını Süper Lig'de de uygulayacak Federasyon, koronavirüs nedeniyle hükmen mağlubiyet kararını Süper Lig'de de uygulayacak         
16:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomide yeni dönemin ipuçları: Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomide yeni dönemin ipuçları: Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek         
16:11
Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu         
15:55
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı         
15:37
Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı         
15:27
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu         
15:07
Trump'ın Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz         
13:47
Yüzüne tükürülen kızın babası filyasyon ekibinden çıktı! Öfkeli baba, skandal olaya isyan etti Yüzüne tükürülen kızın babası filyasyon ekibinden çıktı! Öfkeli baba, skandal olaya isyan etti         
13:25
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 19:24:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Bursa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei