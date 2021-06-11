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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Bursa'da yerel yönetimler istişare toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Bursa'da yerel yönetimler istişare toplantısında konuştu Açıklaması

11.06.2021 13:26
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Bursa'da yerel yönetimler istişare toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Ankara ve İstanbul özelinde bunu söylüyorum hatta birçok CHP'li belediye için de bunu söyleyebiliriz ama bunun dışında olan belediye başkanı arkadaşları da istisna tutuyorum.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Ankara ve İstanbul özelinde bunu söylüyorum hatta birçok CHP'li belediye için de bunu söyleyebiliriz ama bunun dışında olan belediye başkanı arkadaşları da istisna tutuyorum. Bu iki büyükşehrimizde iki sene kadar AK Parti olarak muhalefet etmeden, sessizce izlemeyi yeğlediğimiz halde daha o arkadaşların taş üstüne taş koyduklarını görmedim ama müthiş bir algı operasyonu çekiyorlar, bu konuda takdir etmek lazım." dedi.

Özhaseki, Bursa'da bir otelde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, 1994 yerel seçimlerinin bir dönüm noktası olduğunu söyledi. O seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da İstanbul için yarıştığını hatırlatan Özhaseki, böylece hizmet belediyeciliği dönemini başlattıklarını anlattı.

"Gönül belediyeciliği" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Özhaseki, "Karşımızda bizi zorlayan kimse yok. AK Parti olarak 2004 yılında yerel seçimlere girdik, yüzde 40 civarında oy aldık. Sonra 2009, 2014, 2019 hepsinde oyumuz yüzde 40 civarında. 2019'da yüzde 45 civarında oy aldık, vatandaş bizi taçlandırdı, burada tabii bir de ihtar verdiler, onu da aldık, orada da elimizden geleni yapıyoruz. Belediyeler zor yerler, kolay yerler değil, vatandaş her türlü isteğini belediye başkanından ister." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye yönetimlerinin çalışmaları

Vatandaşa hizmet etmek için çok çalıştıklarını, ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getiren Özhaseki, Türkiye'de son dönemde kendileri gibi hizmet belediyeciliğini önceleyen anlayışın dışında bir "algı belediyeciliği"nin başladığını ifade etti. Gerçeklik ile algının farklı olduğunu vurgulayan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara ve İstanbul özelinde bunu söylüyorum hatta birçok CHP'li belediye için de bunu söyleyebiliriz ama bunun dışında olan belediye başkanı arkadaşları da istisna tutuyorum. Bu iki büyükşehrimizde iki sene kadar AK Parti olarak muhalefet etmeden, sessizce izlemeyi yeğlediğimiz halde daha o arkadaşların taş üstüne taş koyduklarını görmedim ama müthiş bir algı operasyonu çekiyorlar, bu konuda takdir etmek lazım. Birkaç örnek vereyim; İstanbul'da durmadan şunu söylüyorlar, Ankara'da da aynı lafı söylüyorlar, 'Belediye başkanlığını millet bize verdi ama meclis bizi çalıştırmıyor.' 'Meclis AKP'lilerin elinde' onların deyimiyle, 'Onlar da bizi engelliyorlar.' Gerçeklik böyle mi, hayır öyle değil. İstanbul'da Tevfik Bey'den, Ankara'da Murat Bey'den aldığım rakamları şimdi size açıklıyorum, İstanbul'da ortalama her bir belediyeden 100-150 kadar teklif gelmiş, 2 bin 179 teklifin arkadaşlar yüzde 98'ini kabul etmişler. Reddedilen dosya sayısı 102."

Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesini yönettiği dönemlerde CHP'li meclis üyelerinin gelen tekliflerin yüzde 30'unu reddettiğine dikkati çekti.

Özhaseki, "Ankara'da gelen tekliflerin yüzde 97'sini kabul etmiş arkadaşlar. Reddettikleri ne, su zammı. Yani mecliste hiçbir şekilde olumlu, o şehrin, milletin menfaatine olan hiçbir işi vatandaşlarımız engellemiyorlar, Cumhurbaşkanımızın talimatı da bu yönde. İstanbul'da 25 yıllık AK Parti belediyeciliğinde toplamda borcumuz 23 milyar lira. Peki bu arkadaşların iki yılda meclise getirdikleri borçlanma teklifi ne kadar? 19,5 milyar lira. Ankara'da da 3 küsur milyar lira." diye konuştu.

Seçim öncesinde, işçi çıkarılmayacağı sözleri edildiğini anımsatan Özhaseki, İstanbul'da 11 bin 706 kişinin işten çıkarıldığını, işe alınan kişi sayısının da 18 bin kişi olduğunu sözlerine ekledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Bursa'yı anlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ise istişare toplantılarının çok önemli olduğunu, AK Parti belediyeciliğinin istişareyle yapıldığını belirtti. Ala, belediye başkanlarının şehrin her şeyinden sorumlu olduğunu aktararak "Tecrübe paylaşımı ve bu tür organizasyonlar çok önem arz ediyor." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise ilk istişare toplantısına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek Bursa'yı ve yaptıkları hizmetleri konuklara anlattı. Hızlı büyüdüğü için şehrin bazı problemlerinin de olduğuna işaret eden Aktaş, bunları çözmek için çaba harcadıklarını, istişare toplantıları yaptıklarını kaydetti.

Toplantıya, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra AK Parti Bursa milletvekilleri, belediyelerin daire başkanları, genel sekreterleri ile çok sayıda ilgili katıldı.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Bursa'da yerel yönetimler istişare toplantısında konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Bursa'da yerel yönetimler istişare toplantısında konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Bursa'da yerel yönetimler istişare toplantısında konuştu Açıklaması

İstanbul, AK Parti, Ankara, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Bursa'da yerel yönetimler istişare toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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