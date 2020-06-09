AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li belediyelerin çalışmalarına ilişkin, "Seçimden önce hayali kaynaklardan devasa bütçeler yarattılar, yapamayacakları projeler sunup, altından kalkmayacakları vaatlerde bulundular, şimdi ise para yok diye ağlıyorlar.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li belediyelerin çalışmalarına ilişkin, "Seçimden önce hayali kaynaklardan devasa bütçeler yarattılar, yapamayacakları projeler sunup, altından kalkmayacakları vaatlerde bulundular, şimdi ise para yok diye ağlıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre Özhaseki, A Haber televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yerel seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin belediye başkanı adaylarının, "Biz seçilirsek kimse işinden olmayacak..." dediğini hatırlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Peki, seçim sonrasında ne yaptılar? CHP'li olmayan insanları ekmeklerinden ettiler, işlerinden çıkardılar. Sadece İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da 10 binlerce kişiyi işten çıkardılar. Yani onca kişiyi, sırf kendilerinden olmadığı için ve partizanlarına kapı açmak için ekmeğinden ettiler."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Mecliste vatandaşın ve şehrin yararına bir şey geldiğinde asla yok demeyin, yardımcı olun." talimatı verdiğini aktaran Mehmet Özhaseki, CHP'li belediyelerin ise kendi beceriksizliklerini belediye meclisindeki yetersizliklerine bağlayıp "mağdur edebiyatı" yaptıklarını vurguladı.

Özhaseki, "Seçimden önce hayali kaynaklardan devasa bütçeler yarattılar, yapamayacakları projeler sunup, altından kalkmayacakları vaatlerde bulundular, şimdi ise para yok diye ağlıyorlar. Vatandaş size hizmet edin diye oy verdi, ağlak ağlak gezin diye değil." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Özhaseki, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 09:43 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı 10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Apartman sakinlerinin beslediği anne kedi ve yavrularını sokak köpekleri telef etti Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı Korona salgınında Çin'i zora sokacak uydu görüntüleri! Aylar önce başlamış Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış         
21:42
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor         
21:35
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın         
21:32
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu         
21:18
Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü         
21:00
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı         
20:50
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi         
20:50
İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı         
20:49
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı         
20:49
Giggs, efsane hocanın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi Giggs, efsane hocanın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi         
20:12
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit edildi         
20:11
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti         
19:53
Doktora Doktora "Sizi boşuna dövmüyorlar" diyen çift gözaltına alındı         
19:42
Aranan zanlı, zihinsel engelli kızı kaçırıp 3 ay boyunca cinsel istismarda bulundu Aranan zanlı, zihinsel engelli kızı kaçırıp 3 ay boyunca cinsel istismarda bulundu         
19:34
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor         
19:32
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak         
19:29
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı için kaldırıldı Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı için kaldırıldı         
19:28
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraaathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraaathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı         
19:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı         
19:16
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı         
19:03
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur         
19:02
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı         
18:47
Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
18:47
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı         
18:45
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı         
18:35
Hülya Avşar'ın evini de soyan Hülya Avşar'ın evini de soyan "Binbir Surat" lakaplı Zelkif Bay, cezaevinde öldü         
18:32
D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor         
18:22
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı         
18:19
Eski F.Bahçeli'nin satın almak istediği kulüp, mahkeme kararıyla küme düşmekten kurtuldu Eski F.Bahçeli'nin satın almak istediği kulüp, mahkeme kararıyla küme düşmekten kurtuldu         
18:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2020 21:57:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]