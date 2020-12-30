AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "CHP ve lideri Kılıçdaroğlu asgari ücret üzerinden algı furyasına soyunmuş" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "CHP ve lideri Kılıçdaroğlu asgari ücret üzerinden her zaman olduğu hiç araştırmadan bir algı furyasına soyunmuş" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, yaptığı açıklamada, "CHP ve lideri Kılıçdaroğlu asgari ücret üzerinden her zaman olduğu hiç araştırmadan bir algı furyasına soyunmuş. CHP belediyeleri emekçi ücretini 3 bin 100 TL'ye çıkaracakmış. Halbuki, AK belediyelerimizin pek çoğunun 3 bin 200 TL üzerinde maaş ödeyeceği zaten bilinmektedir. Sanki en yüksek ücreti CHP ödüyormuş tiyatrosu sahnelenmiş. AK Belediyelerimizin başarısı yine görmezden gelinmiş. İşte CHP'nin değişmeyen fotoğrafı. Biz artık buna şaşırmıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA