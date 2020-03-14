AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den "koronavirüs tedbirleri" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den 'koronavirüs tedbirleri' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den "koronavirüs tedbirleri" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına ilişkin, "Vatandaşlarımızla birlikte hem kişisel hem de toplumsal gerekli önlemleri alıp sağlıkla bu süreci atlatacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına ilişkin, "Vatandaşlarımızla birlikte hem kişisel hem de toplumsal gerekli önlemleri alıp sağlıkla bu süreci atlatacağız." ifadesini kullandı.

Özhaseki, yazılı açıklamasında, AK Parti'li belediyelerin koronavirüsle mücadele için yaptığı çalışmaları paylaştı.

AK Parti'li belediyelerin vatandaşların yoğun kullandığı toplumsal alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sıklaştırdığını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Belediyelerimiz, ortak kullanım alanları camiler ve ibadethaneler başta olmak üzere toplu ulaşım araçları, duraklar, otogarlar ve belediye sosyal tesisleri gibi vatandaşlarımızın yoğunlukta bulunduğu toplumsal noktalarda dezenfekte çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Vatandaşlarımızla birlikte hem kişisel hem de toplumsal gerekli önlemleri alıp sağlıkla bu süreci atlatacağız."

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:46 Kaynak: AA
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