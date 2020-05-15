AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Kocasinan Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özhaseki'yi belediye hizmet binasında ağırlayan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ramazan gecesini Kocasinan Belediyesi'nde çalışarak geçirdiklerini ifade eden Özhaseki, yeni projelerle bambaşka bir Kocasinan'ın inşa edileceğini belirtti.

Özellikle kentsel dönüşümün tüm Türkiye'de belediye başkanlarının korkulu rüyasıyken Kocasinan Belediyesi'nin başarılı bir şekilde çalışmaları devam ettirdiğini kaydeden Özhaseki, "Yıllardan beri bu yapılıyordu. Şimdi ise Kocasinan bölgesinde ne kadar yaşama elverişli olmayan farklı yerlerde binlerce evi ilgilendiren kentsel dönüşüm projeleri devam ediyor. Başkanımızı tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Bu iş biraz yürek ve cesaret ister. Biraz da elini taşın altına koymak ister." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, yeni yollar nerelerde olacak, hangi parklar ve çalışmalar yapılacak, gençlere ve çocuklara dokunan projeler neler, bunların hepsini görüştüklerini anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"İnşallah bunları yapma hususunda belediyemiz zaten gerektiği gayreti gösteriyor. Bize de Bakanlıklar tarafında Ankara'da ne iş düşüyorsa hepsine hazırız. Zaten proje ve çalışmalar hakkında ilgili bakanlıkları ve genel müdürlerimizi aradık. Onların hepsinden de hep olumlu cevaplar aldık ve bizim tekliflerimiz makul tekliflerdi. İnşallah bu projeler önümüzdeki yaz itibariyle devreye girer. Zaten projeler bittiğinde Kocasinan'ın çehresi değişmiş ve başka bir Kocasinan olmuş olur."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çolakbayrakdar ise Kocasinan Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin en iyisini yaparak hemşehrilerinin huzur, mutluluk ve refahını artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Özellikle Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi adına kentsel dönüşümün en önemli çalışmalarından biri olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, ilçenin, kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla birlikte 7'den 70'e herkesin yaşamak istediği bir bölge haline geleceğini belirtti.

Özhaseki'ye ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da eşlik etti.