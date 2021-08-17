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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den yerel yönetimler reform paketi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den yerel yönetimler reform paketi açıklaması Açıklaması

17.08.2021 16:22
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den yerel yönetimler reform paketi açıklaması Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel yönetimler reform paketi çalışmalarına ilişkin, "Çalışmalar son aşamaya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel yönetimler reform paketi çalışmalarına ilişkin, "Çalışmalar son aşamaya geldi. Aslında bir kez görüştük ama Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızla oturup, üzerinde son halini vereceğiz." dedi.

Özhaseki, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Çorum'da partisinin il başkanlığını ziyaretinin ardından gazetecilere, AK Parti'nin genel ve yerel seçimlerde 20 yıldır birinci parti olduğunu söyledi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) alınan karar doğrultusunda bütün belediyeleri ziyaret etmeye başladıklarını belirten Özhaseki, belediye başkanlarının seçim öncesi verdiği vaatlerden hangilerinin yerine getirildiğini, yürütülen projeleri takip ettiklerini ifade etti.

Kendisinin de 21 yıl belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Özhaseki, belediyeciliğin zor bir iş olduğunu vurguladı.

"Çalışmalar son aşamaya geldi"

Özhaseki, bir gazetecinin yerel yönetimler reform paketi çalışmalarıyla ilgili sorusu üzerine, şu bilgileri verdi:

"Çalışmalar son aşamaya geldi. Aslında bir kez görüştük ama Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızla oturup, üzerinde son halini vereceğiz. Tabii ki kamuoyuna da açıklayacağız ondan sonra. Uzlaşı arayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de, İYİ Partili arkadaşlara da vereceğiz. Çünkü belediye çalışmaları siyasi tartışmaların ötesinde gitsin istiyoruz. Burada iyi bir yönetim tarzı ortaya konursa vatandaş rahat edecek. İyi bir sistem ortaya konmazsa vatandaş eziyetini çekecek. Bu nedenle her türlü siyasi çekişmenin dışında bu işi götürmek için de bir gayretimiz var."

Yerel yönetimler konusunda birçok proje üzerinde çalıştıklarını anlatan Özhaseki, şehirlerde plan bütünlüğünün sağlanması ve altyapı hizmetlerinin yapılması için birlikteliğe ihtiyaç olduğunu aktardı.

Bu konuda henüz parti kanaati oluşmadığını, şahsi fikirlerinin olduğunu dile getiren Özhaseki, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Havza bazlı düşünmek gerekiyor birçok şeyi. Burada aynı büyükşehirlerde olduğu gibi 1/1000 ve 1/5000'liklerin 1/50000 ve 1/100000'likere uygun olarak ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesi arasında gidip gelmesi esası bütün şehirlerimiz için kabul edilmesi doğru olur diye bakıyorum. Birçok yerde altyapının birlikte çözülmesi doğru olur diye bakıyorum ben. Çünkü öyle bir hat içinde birkaç ilçe veya belde, köy görürsünüz ki onların hepsinin atıklarının toplanıp bir yerde arıtma tesisinde çözülmesi daha kolay olur. Her birinin ayrı ayrı yapılması ayrı bir maliyet getirir. Bu yüzden bu çalışmalar kendi içimizde devam ediyor."

Özhaseki, köy statüsünün korunmasını istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Köy statüsü kaldırılmasın istiyoruz. Bunun haricinde mevcut büyükşehirlerde bile bağımsız ilçelerimiz daha güçlü olsun diye de bir fikrimiz var. Mevcut ilçelerimiz de güçlü olsun ama büyükşehirlerdeki bağımsız ilçeler daha güçlü hale gelsin, bağımsız hizmetleri ilçelere verelim diye de bir fikir var. Bunların hepsi tartışılıyor. Bunlar sabit fikirler değil. Doğru olanı gördükçe değiştirebileceğimiz fikirler. Ne zaman ki taslak olarak Meclis'e sunduğumuz bir fikir olur, 'bu AK Parti'nin kurumsal görüşüdür' diye söyleyebiliriz. Şu anda öyle bir görüş yok."

Özhaseki, daha sonra Çorum Belediyesince yürütülen Kadeş Barış Meydanı, engelsiz kafe, millet kıraathanesi, ÇorBis, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi, bedestan ve yeraltı otoparkı, Dikiciler Arastası restorasyonu, Velipaşa Hanı restorasyonu ve Saat Kulesi çevresi cephe sağlıklaştırma projelerini inceledi.

Öshaseki'ye ziyaretlerinde AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den yerel yönetimler reform paketi açıklaması Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den yerel yönetimler reform paketi açıklaması Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den yerel yönetimler reform paketi açıklaması Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den yerel yönetimler reform paketi açıklaması Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den yerel yönetimler reform paketi açıklaması Açıklaması

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Reform, Çorum, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den yerel yönetimler reform paketi açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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