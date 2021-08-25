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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Adıyaman'da muhalefet eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Adıyaman'da muhalefet eleştirisi Açıklaması

25.08.2021 14:43
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Adıyaman'da muhalefet eleştirisi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, muhalefet partilerini eleştirerek "Özellikle ana muhalefet. Onların da tek derdi var, algı operasyonu. Son günlerde fena öğrendiler bu işi. Son birkaç senedir bunu sevdiler.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, muhalefet partilerini eleştirerek "Özellikle ana muhalefet. Onların da tek derdi var, algı operasyonu. Son günlerde fena öğrendiler bu işi. Son birkaç senedir bunu sevdiler. Mağduriyet edebiyatı, olmayanı olmuş gibi gösterme sanatı ve yalanlar bitmek bilmiyor." dedi.

Bir dizi ziyaret için geldiği Adıyaman'da Valilik ve Belediyeyi ziyaret eden Özhaseki, partisinin il teşkilatında da partililerle bir araya geldi. Özhakesi, buradaki konuşmasında, AK Parti'li belediyeleri ziyaret ederek projeleri istişare ettiklerini söyledi. İnsanların özellikle belediyelerden beklentilerinin çok fazla olduğunu ifade eden Özhaseki, "Vatandaş her türlü ihtiyacını gelip belediyelerden ister. Belediyelerin de ellerindeki imkanlar biraz kısıtlıdır, kıt kaynaklarla hizmet etmeye gayret ederler. Ellerindeki bu kıt kaynakları hangi alanlarda kullanacakları, öncelikleri, hangi hizmetlerin daha öncelikli olduğu hususu da istişareye ihtiyaç duyar. Belediye başkanlığı işi biraz bilgi, biraz görgü biraz da haliyle istişare işidir. Ortak akıl işidir. Bu vesileyle biz de Adıyaman'dayız." dedi.

AK Parti'nin hizmet belediyeciliğini başlattığını ve marka şehirlerle hedef büyüttüğünü anlatan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Son dönemde de Sayın Cumhurbaşkanı'mız özellikle altını çiziyor, biz gönül belediyeciliğine önem vereceğiz. Hizmetten yana sıkıntı yok. AK Parti'nin gerek genelde gerekse yerelde izlemiş olduğu siyaset hizmet siyaseti. Laf değil, algı değil, yalanlar değil, sadece hizmet. Çünkü bütün laflar bütün yalanlar unutulur, hepsi geçer gider ama hizmet kalır. Eser siyaseti budur. Bunu yaparken insanların gönlünü ve duasını alacağız. Onlarla beraber hareket edeceğiz, onlarla birlikte bu işi yapacağız. Herkesi kucaklayarak hizmete koyulup önümüze bakacağız."

Hizmetleri inanarak yaptıklarını, tarihe karşı sorumluluk bilinci ve vefa duygusuyla hareket ettiklerini aktaran Özhakesi, şöyle devam etti:

"Bizim amacımız hizmet ama ne yazık ki karşımızda bir grup var, özellikle ana muhalefet. Onların da tek derdi var, algı operasyonu. Son günlerde fena öğrendiler bu işi. Son birkaç senedir bunu sevdiler. Mağduriyet edebiyatı, olmayanı olmuş gibi gösterme sanatı ve yalanlar bitmek bilmiyor. Özellikle Deniz Baykal'ın operasyonla genel başkanlıktan uzaklaştırılmasından sonra partideki yerli ve milli duygular, tamamı köreldi. Kendilerine göre bir başka mecrada yol almaya başladılar. 'Dostlarımız' dedikleri, terör örgütleriyle bile kol kola devam ediyorlar ve birinci stratejileri yalan oldu."

Özhaseki, AK Parti'nin muhalefet belediyelerinin yapmak istediklerine engel olduğu yönündeki iddialarını da yalanlayarak "İstanbul ve Ankara belediyelerinde, mecliste çoğunluk bizim. Yaptıkları tek bir madde var, 'AK Parti'liler var ya önümüzü kesiyorlar.' Nasıl kesiyorlar kardeşim? Siz hangi hayırlı işi meclise getirdiniz de 'Hayır.' dedik. İstanbul belediyesine gelen bütün kararların yüzde 98'ine 'Evet.' demişiz. Ankara Belediyesinde yüzde 97 küsur 'Evet.' demişiz. 'Hayır' diye reddettiklerimiz de bir parkın üzerine bina koymak istiyorlar. Koyamazsınız kardeşim, 'Allah'tan korkun.' diyoruz. Reddettiğimiz de böyle işler ama halen yalan söylemeye devam ediyorlar. Hizmet var mı, ben daha görmedim. Eğer Ankara ve İstanbul'da yapılan hizmet varsa lütfen söyleyin biz de bilelim." dedi.

Muhalefetin sözlerini tutmadığını öne süren Özhaseki, şunları söyledi:

"Seçimden önce ne demişlerse tam tersini yapmaya devam ediyorlar. Mesela Ankara, İstanbul için 'İşçinin ekmeğiyle oynamayacağız.' dediler. 'Bir tek işçiyi işten atan namussuz ve şerefsizdir.' Affedersiniz sözleri aynen böyle, genel başkanları dahil. Ne oldu peki İstanbul'da birkaç ay içinde 11 bin 700 kişi işten atıldı, sadece bizim dönemde işe girdiği için. Park bahçelerde çalışan, temizlikte çalışan gariban insanları çıkardılar. Diyeceksiniz ki 'Çok fazla personel vardı, doldurmuşsunuz kardeşim' ama hayır öyle değil. 11 bin 700 işten çıkardılar, 18 bin kişi işe aldılar. Hem de ortağımız dedikleri partilerle paylaşarak, bölüşerek. Ne derlerse tersini yapan bir akıl var. 'Ankara, İstanbul'un paraya mı ihtiyacı var?', 'Öz gelirleri dehşet.', 'Devletin parasına bile ihtiyacımız yok.' diyorlardı. Bakın devletten bir kuruş eksik gitmediği gibi, fazlasıyla da paraları verildiği halde, borçlanma noktasına bizim neredeyse 25 yılda yaptığımız borçlanmayı 2 senede yaptılar. Biz 25 senede, 23-24 milyar lira borçlanma yapmışız. Senelik bir milyar bile düşmüyor. Bunlar iki sene içerisinde 19,5-20 milyar borçlandılar. Yani bunların gözü hizmette değil, bunların gözü vatandaşın duasını almakta değil, iş yapma becerileri ve kabiliyetleri de yok. Bir iki heykel yapmaktan başka işleri de yok. Ama yalan söylemekte üstlerine kimse yok. Ne yazık ki böyle bir muhalefetle karşı karşıyayız. O yüzden biz bunlara bakarak kıblemizi tayin etmeyiz. Bizim kıblemiz belli, yapacağımız iş belli. Sonuna kadar doğru yolda çalışmaya devam edeceğiz."

Özhakesi, beraberindeki AK Parti Adıyaman milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile tarihi Oturakçılar Pazarı'nı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.???????

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Adıyaman'da muhalefet eleştirisi Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Adıyaman'da muhalefet eleştirisi Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Adıyaman'da muhalefet eleştirisi Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Adıyaman'da muhalefet eleştirisi Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Adıyaman'da muhalefet eleştirisi Açıklaması

Muhalefet, İstanbul, Adıyaman, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Adıyaman'da muhalefet eleştirisi Açıklaması - Son Dakika


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