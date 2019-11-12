AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Batı'ya terör eleştirisi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Batı'nın da teröristleri hoş görmek gibi bir hastalığı var diye düşünüyorum. Bu teröristler kendi ülkelerinde olsa aynı toleransı gösterirler mi? Buna da cevap vermeleri lazım." ifadesini kullandı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özhaseki, parti genel merkezinde Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Heyeti Türkiye Raportörleri Jayop Wienen, Yoomi Renström ve İzleme Komitesi Sekreteri Stephanie Poirel ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye'deki belediyeler, mali yapısı ile başkanvekili atanan HDP'li belediyelerin durumu ve hazırlanmakta olan yeni Yerel Yönetimler Yasa Taslağı konuşuldu.

Heyet üyelerinin, bazı HDP'li belediyelere başkanvekili görevlendirilmesiyle ile ilgili sorusu üzerine Özhaseki, "HDP'li bazı belediyelerin görevden alınmasında o kişilerin belediyede yapmış oldukları icraatlarla ilgili 'niye bunu yaptın, niye şu ihaleyi yaptın, niye buraya yol götürdün, şuraya götürmedin' veya 'bunları yaparken niye şunları tercih etmedin' gibi bir şey sorulmuyor. Bunlardan suçlanmıyorlar. Onlarla ilgili suçlamalarda 'terör örgütüne üye olmak, terör örgütünü desteklemek, övücü mahiyette konuşmalar yapmak, teröristlerin her türlü taleplerinde belediyeleri merkez üssü gibi kullanmalarına sebebiyet vermek ve görevi kötüye kullanmak' yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa'nın 127'nci maddesinde net olarak "Bu tür suçlardan dolayı hakkında soruşturma ve kovuşturma açılanlar görevden alınır" ibaresinin bulunduğunu belirten Özhaseki, "Olayları daha iyi anlamanız için söylüyorum; bunların belediyelerinin bulunduğu yerlerde bundan 4 yıl kadar önce bağlantılı oldukları terör örgütü üyeleri çukurlar kazdılar, siperler koydular. Sonra da siperlerin gerisine çekildiler. 'Biz öz yönetim ilan ettik' dediler. Ellerinde silahlarla gelene geçene kurşun sıktılar. Şimdi buna göz mü yumalım? İnsanın seçilmiş olması ona suç işleme özgürlüğü verir mi?" ifadelerini kullandı.

Kendisinin Kayseri'de girdiği ilk yerel seçimi yüzde 30 oy oranı ile kazandığını, daha sonra oyunu yüzde 70'lere çıkardığını hatırlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Benim bu yüksek oylarla seçilmiş olmam bana suç işleme özgürlüğü verir mi? Her istediğimi yapabilir miyim? Teröristleri destekleyebilir miyim? Mümkün değil. O yüzden hiç kimse bunları masum gibi göstermesin. Üç tane büyükşehir ve diğer illerin her birisi hakkında 12-13'er tane soruşturma var. 1-2 tane değil. Eğer isteniyorsa hangi suçlardan ve nelerden dolayı suçlandıkları, hangi olaylara karıştıklarını nerelerde bunları yaptıkları da tespit edilmiş. Raporlarıyla birlikte biz vermeye hazırız. Bunlar bir gün olsun 'PKK bir terör örgütüdür' demedi. Bütün dünya bunu kabul ediyor. Köyleri bastılar, çocukları bile katlettiler, 30 binden fazla insanımızın katili bunlar. Batı'nın da teröristleri hoş görmek gibi bir hastalığı var diye düşünüyorum. Bu teröristler kendi ülkelerinde olsa aynı toleransı gösterirler mi? Buna da cevap vermeleri lazım."

Yeni hazırlanan Yerel Yönetimler Yasa Taslağı'nda belediye başkanlarının görev ve yetkilerinde sınırlamaya gidilip gidilmeyeceği yönündeki soru üzerine Özhaseki, "Görev ve yetkilerini artıracak önerilerle dolu bir yasa. Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin arttırılması, mali yapılarının güçlendirilmesi, belediyelerin daha da verimli çalışabilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılması için Yerel Yönetimler Yasa Taslağı üzerinde çalışıyoruz." karşılığını verdi.