AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Giresun'da açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Algı dediğimiz çok iğrenç bir şey, yalan, üçkağıt, olmayanı olmuş gibi göstermek, yapılmayanı yapılmış gibi göstermek, milletin gözünü boyamak. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisinin birinci işi bu oldu, algı operasyonu." dedi.

Özhaseki, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Giresun'da Vali Enver Ünlü'yü ziyaret etti.

AK Parti Giresun İl Başkanlığında parti yönetimi ve belediye başkanlarıyla bir araya gelen Özhaseki, burada yaptığı açıklamada, genel ve yerel seçimlerde 20 yıldır birinci parti olduklarına işaret etti.

Özhaseki, bir, iki şehrin başka partiye gitmesinin kendilerinde burukluk oluşturduğunu ancak nihayetinde yüzde 44,6 oyları bulunduğunu ifade ederek, "Yine birinci partiyiz, milletin ümidi olan AK Parti sağlam, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Sebebi hizmet, başka bir şey değil. Oturacağız akşama kadar ders çalışacağız, proje konuşacağız. Nasıl gerçekleştirilir, bunun peşinden koşacağız." diye konuştu.

Kendilerine en yakın rakip gibi görünen partilerin belediyelerinin ise hizmet amaçlarının olmadığını söyleyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Onların tüm dünyası algı üzerine kurulu. Durmadan algı operasyonu çekiyorlar. Son dönemlerde, bir, iki yıldır bu algı meselesi çok dilleniyor ve konuşuluyor. Nedir bu algı? Algı dediğimiz çok iğrenç bir şey, yalan, üçkağıt, olmayanı olmuş gibi göstermek, yapılmayanı yapılmış gibi göstermek, milletin gözünü boyamak. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisinin birinci işi bu oldu, algı operasyonu. Ankara'da ve İstanbul'da gerek belediye başkan adayları gerekse CHP Genel Başkanı, 'devletten paraya bile ihtiyaç yok, öyle öz kaynaklar var ki biz acayip hallederiz bu işi, biz öz gelirlerimizi artırırız' falan derken iş başına geçtiler, neredeyse iki buçuk sene oluyor, daha taş üstüne taş koymadılar."

"Kim önünüzü kesiyor sizin?"

Özhaseki, bu belediyelerin öz gelirlerinde artış olmadığını belirterek, "Ama durmadan biraz önce lanetlediğimiz bu algı operasyonuna başvurdular. Onların deyimiyle 'AKP önümüzü kesiyor', Allah iyiliğinizi versin." ifadelerini kullandı.

"AK Parti nerede önünüzü kesiyor sizin?", "Ne yaptı da AK Parti önünüzü kesti sizin?" sorularını yönelten Özhaseki, şu değerlendirmede bulundu:

"İki sene içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde başkanlık olarak 2 bin 179 tane madde göndermişler, yüzde 98'ine AK Parti'liler olarak 'evet' demişiz, yüzde 2'sine 'hayır' demişiz. Onlar da yeşil alanları talan ettikleri işler veyahut dosya hazırlayamadıkları, eksik evraktan dolayı, 'dosya hazırlamayı bile bilmiyorsunuz' diye bizimkilerin itiraz ettikleri işler. Bunun dışında ne getirmişlerse 'evet' diyoruz. Kim önünüzü kesiyor sizin?"

Özhaseki, daha sonra Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile bir araya geldi, kentte devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.