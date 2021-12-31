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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, İBB'yi eleştirdi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, İBB'yi eleştirdi

31.12.2021 16:09

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediyesini eleştirerek "Yaklaşan deprem için kentsel dönüşüme ayrılan para 450 milyon TL, sosyal konutlar yapmak için ayrılan para 12 milyon TL ama İstanbul Büyükşehir Belediyesinin algı operasyonu çekmek için ajanslara...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediyesini eleştirerek "Yaklaşan deprem için kentsel dönüşüme ayrılan para 450 milyon TL, sosyal konutlar yapmak için ayrılan para 12 milyon TL ama İstanbul Büyükşehir Belediyesinin algı operasyonu çekmek için ajanslara verdiği para 849 milyon TL." dedi.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesince Gülük Mahallesi'ne yaptırılacak sosyal tesisin temel atma töreninde konuşan Özhaseki, insanlara hizmet etmek ve dualarını almak için çalıştıklarını söyledi.

Yaptıkları bütün işlerde alınlarının akıyla hesap verebilme duygusuyla çalıştıklarını ifade eden Özhaseki, muhalefet belediyelerinin geçmiş yıllardan bugüne hizmet anlayışlarının değişmediğini savundu.

CHP'li belediyelerin aradan geçen 3 seneye rağmen verdikleri sözleri tutmadığını öne süren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Ben yerel yönetimlerden sorumluyum, dosyaları tutuyorum. Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da, Mersin'de, İzmir'de neler söylediklerini, Antalya'da ne vaatlerde bulunduklarını biliyorum, birebir elimde dosyalar var. Eğer bunlardan yüzde 1'ini yapmışlarsa sözlerimin hepsini geri alacağım. Yok ama yapmaya çalıştıkları bir şey var. Yeni dönemde bunu öğrendiler, algı operasyonu çekiyorlar. Olmayanı olmuş gibi, var olmayanı varmış gibi yalana dayalı olarak eğer yapıyorsanız yaygınlaştırıyorsanız ve bunun için de büyük paralar harcıyorsanız zehir zıkkım olsun, bu haram bir şey, doğru bir şey değil. Kendi paranızı harcayabilirsiniz ama kamunun parasını ajanslara veremezsiniz. Algı operasyonu çekmek için milyonlarca lira dökemezsiniz, bunlar doğru şeyler değil. İstanbul'da Tevfik bey geçen gün açıkladı. İstanbul'da 3 yıl içinde ajanslara verilen para 849 milyon TL. Yaklaşan deprem için kentsel dönüşüme ayrılan para 450 milyon TL, sosyal konutlar yapmak için ayrılan para 12 milyon TL ama İstanbul Büyükşehir Belediyesinin algı operasyonu çekmek için ajanslara verdiği para 849 milyon TL."

Muhalefet belediyelerine hizmet etmelerini öneren Özhaseki, şöyle devam etti:

"Ankara'da 58 kilometre metro ağı sözü verildi, daha 58 santimin projesi yapılmadı. Akşama kadar ajansların başındalar, görüntü, bir iki yerde sadece sempatik gelebilecek tavır ve hareketlerin sosyal medyaya yansıması, YouTubebırlar, fenomenler ve dizdikleri binlerce kişilik bir orduyla durmadan sosyal medyada kendilerini övmeleri, hadi bunu da kabul ettik. Kendinizi övün ama Allah için doğru bir şey söylediğimizde bize küfretmeyin bari. Bir saldırı başlatıyorlar doğru bir şey söylediğimizde çünkü orada acayip bir ordu var, besleme ordu bu ordu. Bu ordu durmadan sağa sola, haklı insanlara, doğru insanlara söz söylemeye devam ediyor."

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da yapılacak sosyal tesisle ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından tesisin temeli atıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, İBB'yi eleştirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, İBB'yi eleştirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, İBB'yi eleştirdi

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Mehmet Özhaseki, Türk Lirası, İstanbul, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, İBB'yi eleştirdi - Son Dakika
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