AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın sağlık durumu - Son Dakika

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın sağlık durumu
6 saat önce
Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'ün konuşması Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı'nın konuşması ANTALYA - Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Prof. Dr.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:09 Kaynak: AA
Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'ün konuşması
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı'nın konuşması ANTALYA - Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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