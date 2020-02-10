AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın sağlık durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın sağlık durumu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın sağlık durumu

6 saat önce

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'ün konuşması Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı'nın konuşması ANTALYA - Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Prof. Dr.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'ün konuşması

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı'nın konuşması ANTALYA - Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın sağlık durumu

Akdeniz Üniversitesi, Aydınlı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:09 Kaynak: AA
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