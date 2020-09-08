AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Isparta'da Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Girdiği bütün seçimlerden birinci çıkan AK Parti, adını altın harflerle Türk siyasi tarihine yazdırmıştır." dedi.

Isparta Belediyesini ziyaret eden Özhaseki, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Özhaseki, Türkiye nüfusunun yüzde 57'sini kapsayan kentlerde hala AK Parti'li belediyelerin hizmet ettiğini söyledi.

AK Parti'nin kuruluş itibarıyla daha 18 yaşında olduğunu belirten Özhaseki, "AK Parti girdiği 4 belediye seçiminden de hep birinci olarak çıktı. Bütün genel seçimlerde de yine AK Parti birinci parti oldu. Girdiği bütün seçimlerden birinci çıkan AK Parti, adını altın harflerle Türk siyasi tarihine yazdırmıştır." diye konuştu.

AK Parti'nin iktidara gelmesinin ardından tüm şehirlerin ellerinin ve yüzlerinin açığa çıktığını belirten Özhaseki, "Şehirlerin alt yapıları ve üst yapıları bitti. O şehrin değeri olan ne varsa öne getirmeye başladık. Şimdi de son dönemde Cumhurbaşkanımızın da işaret buyurduğu bir konu var 'gönül belediyeciliği' hizmeti edeceğiz. Alt yapıyla uğraşacağız, üst yapıyla uğraşacağız, alt geçitler, üst geçitler yapacağız. Şehrimizin belki de insanlarımızın ihtiyacı olan ne varsa devasa projelerin arkasında koşacağız ama bunu yaparken de mutlaka milletimizin gönlünü alarak hasbihal ederek, onların hayır dualarını alarak yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Hastane kuyruklarında ilaç yazdırmak için bekleyen nesiliz"

Özhaseki, belediye ziyaretinin ardından AK Parti Isparta İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

AK Parti'nin kurulduğu dönemde Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu hatırlatan Özhaseki, "2002 öncesinde batmış bir Türkiye vardı." dedi. Bu dönemde ekonomik krizin son safhada olduğunu aktaran Özhaseki, "Devlet dairelerinde kalorifer bulunmuyor, okullarda kaloriferler yanmıyordu. Maaşlar ödenemeyecek hale gelmişti. Perişan bir vaziyet var. O dönemde AK Parti olarak seçime girdik ve iktidar olduk." ifadelerini kullandı.

Ülkenin AK Parti iktidarı döneminde enerjide sağlıkta ve diğer alanlarda başarılı olduğuna dikkati çelen Özhaseki, şöyle konuştu:

"Hastane kuyruklarında ilaç yazdırmak için bekleyen bir nesiliz bizler. Eskiden 7-8 tip hastane vardı. Birinin hastasını diğer hastane almazdı. İnsanların hastaları hastanelerde ölür, rehin kalırdı. Borcunu ödemeden cenazesini bile vermezlerdi. Böyle bir dönemden şimdi dünyada herkesin gıptayla bahsettiği bir sağlık sistemine kavuştuk. Şehir Hastaneleri beş yıldızlı otel gibi. Pandemi sürecinde o büyük devletlerin hepsi perişan olmuşken, yaşlıların olduğu huzur evlerinde toplu ölümler gerçekleşmişken, biz en iyi şekilde vatandaşımızın yanında olduk."

Özhaseki'ye ziyaretlerinde, AK Parti Isparta Milletvekili Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve AK Parti İl Başkanı Osman Zabun da eşlik etti.