Özhaseki: "Çok çalışacağız, başarılı olacağız ve bu ülkeye hizmet edeceğiz" - Son Dakika
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Özhaseki: "Çok çalışacağız, başarılı olacağız ve bu ülkeye hizmet edeceğiz"

09.06.2022 16:33

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türk milletinin kendinden başka dostu olmadığını belirterek, "Birbirimizi yaşamına bakarak eleştirmeyeceğiz, siyasi tercihlerine bakarak kavga sebebi asla yapmayacağız. Çok çalışacağız, başarılı olacağız ve bu ülkeye hizmet edeceğiz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türk milletinin kendinden başka dostu olmadığını belirterek, "Birbirimizi yaşamına bakarak eleştirmeyeceğiz, siyasi tercihlerine bakarak kavga sebebi asla yapmayacağız. Çok çalışacağız, başarılı olacağız ve bu ülkeye hizmet edeceğiz." dedi.

Melikgazi Belediyesince alınan 80 iş makinesi ve aracın Mustafa Şimşek Bulvarı'ndaki tanıtım töreninde bir konuşma yapan Özhaseki, yıllar önce belediyede göreve geldiklerinde bu alanda mücadele ettiklerini ve şehri bugünlere taşıdıklarını, altyapısından üstyapısına kadar Kayseri'yi Avrupa'nın şehirleriyle yarışacak konuma getirdiklerini söyledi.

Alandaki gençlere hitaben konuşan Özhaseki, çok çalıştıklarını, gayret ettiklerini, üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirdiklerini dile getirdi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Özhaseki, şunları belirtti:

"Biz üzerimize düşen vazifeyi yerine getirdik, şimdi sıra sizlerde. İnşallah sizler okuyacaksınız, güzel birer meslek sahibi olacaksınız. Sonra annenizin, babanızın övündüğü bir evlat olacaksınız. Sonra bu millete hizmet edeceksiniz. Gelip bizim yerimize belediye başkanı, milletvekili, bakan ve cumhurbaşkanı olacaksınız. Allah gönlünüzü hizmet aşkıyla doldursun. Önemli olan bu milletin hizmet alması. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki üç tarafımız denizlerle, dört tarafımız düşmanlarla çevrili. Türk milletinin kendinden başka dostu yok, bunu herkes bilsin. Bizim bu coğrafyada güçlü olmaya ihtiyacımız var. Mecburuz güçlü olmaya yoksa bizi yaşatmazlar. Çok çalışacağız, gayret edeceğiz, birbirimizle asla kavga etmeyeceğiz. Birbirimizi yaşamına bakarak eleştirmeyeceğiz, siyasi tercihlerine bakarak kavga sebebi asla yapmayacağız. Çok çalışacağız, başarılı olacağız ve bu ülkeye hizmet edeceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise alandaki gençlere seslenerek onlara yakışır bir kent meydana getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da ilçeye daha kaliteli ve hızlı hizmet vermek için çim biçme makinesinden kamyona, kepçeden ilaçlama makinesine kadar birçok aracı belediyeye kazandırdıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, yeni alınan araçları inceledi.

Araç tanıtım töreni öncesi Vali Gökmen Çiçek, Özhaseki, Büyükkılıç, Palancıoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Hunat Mahallesi'nden Hulusi Akar Bulvarı üzerindeki yeni binaya taşınan 50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu'nun devir teslim törenine katıldı.

Burada konuşan Vali Çiçek, kentin en büyük okulunun devir teslim töreninde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Protokol kapsamında Hunat Mahallesi'nde yer alan 50. Yıl Dedeman İmamhatip Ortaokulu, 32 derslikli, atölyeleri bulunan Hulusi Akar Bulvarı'ndaki yeni binasına taşınacak. Öte yandan yeni binada 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji İmam Hatip Proje Lisesi de açılacak.

Özhaseki: Çok çalışacağız, başarılı olacağız ve bu ülkeye hizmet edeceğiz
Özhaseki: Çok çalışacağız, başarılı olacağız ve bu ülkeye hizmet edeceğiz
Özhaseki: Çok çalışacağız, başarılı olacağız ve bu ülkeye hizmet edeceğiz
Özhaseki: Çok çalışacağız, başarılı olacağız ve bu ülkeye hizmet edeceğiz

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özhaseki: 'Çok çalışacağız, başarılı olacağız ve bu ülkeye hizmet edeceğiz' - Son Dakika

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