AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'deki yatırımları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'deki yatırımları değerlendirdi Açıklaması

25.07.2022 12:59
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'deki yatırımları değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Kayseri'de 1200'den fazla firma 'Bana yer verin, ben burada fabrika yaptırmak istiyorum' diyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, " Kayseri'de 1200'den fazla firma 'Bana yer verin, ben burada fabrika yaptırmak istiyorum' diyor. Bu Türkiye'deki, Kayseri'deki yatırım yapma isteğini ortaya koyuyor." dedi.

Özhaseki, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Kayseri'de 23 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışları yapılan yatırım ve hizmetleri değerlendirdi.

Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın temelinin atıldığının anımsatan Özhaseki, Kovid-19 salgını ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle hızlı trenin temelinin atılmasının geciktiğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ihalesinin yapıldığını, firmalarla sözleşmeler imzalandığını ve temelin atıldığını belirtti.

Özhaseki, Boğazköprü Lojistik Köy'ün de temel atma töreninin yapıldığını hatırlatarak, "Lojistik köy 620 bin metrekare alan üzerine kurulu. 1,8 milyon ton taşıma kapasitesi olacak. Bu da bütün sanayicilerimizin beklediği önemli hizmetti. 3 yıl sonra hızlı tren Kayseri'de çalışmaya başladığında Ankara 2 saate düşecek. Buradan Ankara'ya direkt gideceğiz, mutluyuz, Cumhurbaşkanı'mıza bu meselenin önünü açtığı için ihale emrini verdiği ve takip ettiği için teşekkür ediyoruz. Hızlı tren Kayseri turizmine can verecek bir proje." diye konuştu.

İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 3,5 milyon metrekare daha genişletildiğini ve Sivas yolu boyunca Gömeç Mahallesi civarında 4 milyon metrekare yeni bir OSB kurulacağını anlatan Özhaseki, "Şu anda Kayseri'de 1200'den fazla firma, 'Bana yer verin, ben burada fabrika yaptırmak istiyorum' diyor. Bu Türkiye'deki, Kayseri'deki yatırım yapma isteğini ortaya koyuyor. Bu bizim için sevindirici. Yatırım demek, üretim, istihdam, ihracat ve bu şehre bereket demek." ifadelerini kullandı.

"70 bin kişinin Cumhuriyet Meydanı'nda olması bizim için önemliydi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine umduklarından fazla katılım olduğunu aktaran Özhaseki, "Böyle bir sıcakta, seçim atmosferinin olmadığı dönemde Emniyet kayıtlarına göre 70 bin kişinin Cumhuriyet Meydanı'nda olması bizim için önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, bir gazetecinin mitingin yapıldığı alana 70 bin kişinin sığmasının mümkün olup olmadığını sorması üzerine, şunları kaydetti:

"Kaç metrekareyi çevirdiğimizi çok iyi biliyoruz. Bir metrekareye CHP usulü yaparsanız 2 kişi düşüyor, bizim usulde yaparsanız, rahat bırakırsanız milleti, ön tarafta Cumhurbaşkanı'mıza yakın olmak için 4 kişi düşüyor. CHP'li arkadaşlarımız illa da kıyaslamak istiyorsa dün Balıkesir'de bir miting vardı. 10-12 bin kişi var, 100'e yakın belediye İstanbul, İzmir, Sakarya, Çanakkale, Edirne, Bursa'dan otobüslerin geldiğini, hizmet araçlarının oraya kadar taşındığını, zorlamayla insanların nasıl getirildiğini görürler."

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın kentteki mitinge fabrika işçilerinin getirildiği yönündeki iddiasının sorulduğu Özhaseki, "Eğer Kayserilinin gözünde birazcık olsun yerimiz, itibarımız olsun diyorlarsa önce yalanı bırakacaklar, kumpası bırakacaklar, yeni milletvekilleri de eski milletvekilleri de. Genel başkanlarına benziyorlar, aynı onun gibi ömürleri yalanla geçiyor. Sonra da Türkiye için ne iyilik düşünüyorlarsa ne yapmak istiyorlarsa net olarak insanlara bunu ifade edip inandıracaklar. O yüzden biz bu tür işlere gülüyoruz, söylediklerine vız gelir tırs gider diyoruz." karşılığını verdi.

Özhaseki, Kayseri'den Kahramanmaraş ve Gaziantep'e giden yolu daha kısaltmak ve konforlu hale getirmek için de çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da katıldı.

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Özhaseki: 'Kayserililer, Memduh Bey ve ilçe belediye başkanlarımızı hep iş başında gördü' Özhaseki: 'Kayserililer, Memduh Bey ve ilçe belediye başkanlarımızı hep iş başında gördü' Mehmet Özhaseki: 'Yalan olan söylemlere 'vız gelir, tırıs gider' diye cevap veriyoruz' Mehmet Özhaseki: 'Yalan olan söylemlere 'vız gelir, tırıs gider' diye cevap veriyoruz'
Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'deki yatırımları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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