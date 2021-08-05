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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Kilis'te konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Kilis'te konuştu Açıklaması

05.08.2021 15:03
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Kilis'te konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'nin milleti kandırma yolunu tercih ettiğini ifade ederek, "Şu an 20 uçak, 50 helikopter, 5 ila 6 bin arasında insan çalışıyor, sayı değişiyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'nin milleti kandırma yolunu tercih ettiğini ifade ederek, "Şu an 20 uçak, 50 helikopter, 5 ila 6 bin arasında insan çalışıyor, sayı değişiyor. Yüzlerce belediyemiz orada mücadele veriyor, şehitlerimiz var. 'Helikopter yok.' diye yemin ediyorlar, bu arada arkasında helikopter uçuyor." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Özhaseki, beraberindeki AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal, Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ile Kilis Valiliğini ziyaret etti. Vali Recep Soytürk ile basına kapalı görüşen Özhaseki, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle buluştu.

Özhaseki, buradaki konuşmasında, Anadolu'daki bütün belediyeleri ziyaret ederek projeleri değerlendireceklerini söyledi. Belediyelerin yerelde temsil makamı olduğunu belirten Özhaseki, "Belediyecilikte, yerel yönetimlerde dönüm noktası 1994'ten öncesine baktığımızda, sağdan ve soldan gelen birçok partinin daha çok sol partilerin ideolojik takıldığı, katı ideolojik bir anlayışla hizmeti öteledikleri, asla hizmeti ve vatandaşı düşünmedikleri bir ortam vardı." dedi.

1994'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da olmak üzere kendilerinin Anadolu'nun değişik kentlerinde başkan adayı olduklarını hatırlatan Özhaseki, hizmet etmeyi, kimseyi ayırmamayı, mazeret üretmemeyi ve gece, gündüz çalışmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Uluslararası örgütlerle bağlantısı olan ortakları var"

Yaptıkları çalışmalarla hizmet belediyeciliğini sosyal belediyecilikle tamamladıklarını anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Amaç insana hizmet, onun duasını almak, rahat ettirmek ve birinci derecede gözetmemiz icap ediyor. Adeta biz kendi kendilerimizle yarışıyoruz. Bizler 1994'te başladığımız misyonla bugüne kadar halen yerel seçimlerde birinci olmaya devam ediyoruz. Bu dünya rekorudur, Allah'a hamdolsun rakibimiz de yok. En yakın rakibimiz güya ana muhalefet partisi. İki stratejileri var. Genelde stratejileri şu, 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin, ne olursa olsun'. Recep Tayyip Erdoğan gitti, ne olacak? Bir fani nihayetinde elbette gidebilir, gittiğinde ne olacak? Vatandaş sizi seviyor mu, hazırlığınız var mı, Türkiye'ye hayırlı bir iş yapacak mısınız? Hayır. Peki kimlerle yapacaksınız? İşte o zaman iş karışıyor. Bir taraflarına İYİ Partiyi almışlar, öbür tarafta söyleyemedikleri, ayar veren bir ortakları var. Uluslararası örgütlerle bağlantısı olan bir ortakları var, PKK'nın siyasi uzantısı HDP. Biraz açığa çıkarmak istiyorlar, tepkiyi görünce geri çekiyorlar. HDP'liler Meclis'e çıkıp 'Bizden utanıyor musunuz, söylesenize ortaklığımızı, biz olmasak Ankara'yı, İstanbul'u zor alırdınız. Bizim sayemizde burada oturuyorsunuz, söyleyin hadi bakalım' diyor."

Yaptıklarıyla milletin nabzını ölçtüklerini vurgulayan Özhaseki, "Bunca şehit kanı üzerine siyaset yapan ahlaksızlarla nasıl ortaklık yaparsınız siz? HDP'lilere hangi bakanlığı vermeyi düşünüyorsunuz, Milli Savunma Bakanlığını mı, İçişleri Bakanlığını mı Milli Eğitim Bakanlığını mı? Nereyi vermeyi düşünüyorsunuz? Ne yazık ki böyle bir insafsızlıkla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, CHP'nin aynı stratejileri belediyelerde de yürüttüğüne işaret ederek "Algı operasyonu, yalanlar. Çok net söylüyorum, ömrümde bu kadar yalan söyleyen bir genel başkan görmedim. Bütün grup toplantılarında bir, iki yalan söylüyor. En son yangınlarda bile. Şu an 20 uçak, 50 helikopter, 5 ila 6 bin arasında insan çalışıyor, sayı değişiyor. Yüzlerce belediyemiz orada mücadele veriyor, şehitlerimiz var. 'Helikopter yok.' diye yemin ediyorlar, bu arada arkasında helikopter uçuyor." değerlendirmesinde bulunu.

AK Parti'nin CHP'li belediyelerin önünü kestiği şeklinde algı oluşturulduğunu ve bunun gerçeği yansıtmadığını söyleyen Özhaseki, şunları kaydetti:

"2179 karar göndermişler Meclis'e. Meclisteki AK Parti'li arkadaşlarımız, yüzde 98'ini kabul etmiş. Yüzde 2'si de ya evrakları düzgün getirmemişlerdir ya da yeşil alanları talan ettiklerinden reddetmişler. Yapmasınlar mı, nerde önünüzü kesiyorlar, söyleyin. Deyin ki, 'hayırlı bir iş yapıyoruz, AK Parti meclis üyeleri önümüzü kesiyorlar.' Bana müracaat etsinler, ben yardımcı olacağım. Lütfen yalanı bırakın artık, borçlanma istiyorlar. 25 yıl boyunca bizim misyonlarımıza sahip olan arkadaşlarımızın İstanbul'daki toplam belediyelerdeki borç miktarı 23 milyar lira. Bu arkadaşlar iki yıl boyunca aldıkları borçlanma miktarı 19,5 milyar lira ve aynısı neredeyse. 'Seçim öncesi çalışanlara saygı duyacağız' dediler ama İstanbul'da 12 bin kişiye işten attılar. Birçok şehirde CHP'li belediyeler sözleşmeli personeller kendi halinde çalışan mühendis, mimarın işine son verdi ve binlerce emekçiyi, çalışanı kapının dışına koydular. Diyeceksiniz ki, 'sizde belki kendi döneminizde çok adam aldınız, o yüzden de personel giderleri kaldırılamaz boyuttaydı, o yüzde işten attılar, ne yapsınlar.' 12 bin kişiyi işten atan İstanbul'daki belediye 18 bin kişiyi işe aldı. Hem de biraz önce saydığım ortakları, dost partileriyle adam bölüştürerek, 'yüzde 25 size, 35 size 15 size' diyerek. El insaf, şu ana kadar da taş üstüne taş koyduklarını görmedim."

Özhaseki ve beraberindekiler daha sonra Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı makamında ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Helikopter, AK Parti, Kilis, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Kilis'te konuştu Açıklaması - Son Dakika


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