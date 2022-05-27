AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kocaeli'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kocaeli'de konuştu Açıklaması

27.05.2022 15:49
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kocaeli'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "O 6'lı ve sakladıkları bir grup olan masa altındaki 7'li grubun bir araya gelip yapabileceği hayırlı bir iş var mı? Sadece ve sadece düşmanlık üzerine bir medeniyet inşa edilmez ki.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "O 6'lı ve sakladıkları bir grup olan masa altındaki 7'li grubun bir araya gelip yapabileceği hayırlı bir iş var mı? Sadece ve sadece düşmanlık üzerine bir medeniyet inşa edilmez ki. Aslında normalde birbirine selam veremeyecek adamlar, sokakta karşılaşsalar muhabbet etmeyecek insanlar, şimdi sadece ve sadece AK Parti karşıtlığında, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında bir araya geliyorlar." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kocaeli'ye gelen Özhaseki, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile İzmit ilçesindeki Pertev Mehmed Paşa Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Cami çıkışı vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım ve Özhaseki, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanı Mehmet Ellibeş'ten çalışmalar hakkında bilgi alınmasının ardından partililere hitap eden Özhaseki, Türk siyasi tarihindeki dönüm noktalarının kolay kolay unutulmayacağını, bunlardan birinin 1946'daki çok partili döneme geçiş olduğunu söyledi.

Özhaseki, 1994 yılının da belediyecilikte adeta bir milat olduğunu ifade ederek, bu tarihten sonra hizmet öncelikli belediyecilik anlayışının tüm Anadolu'ya hakim olduğunu anlattı.

Daha sonra sosyal belediyecilik örneklerinin en iyilerini AK Parti'li belediyeler olarak verdiklerini kaydeden Özhaseki, "Son dönemde de Cumhurbaşkanı'mızın ısrarla altını çizdiği bir kavram var; 'gönül belediyeciliği'. Ola ki insanız; büyük işlerle uğraşırken dev projelere gönül verirken arkasından koşarken insanımızın gönlünü etmeyi bazen ihmal ediveririz. Böyle işlerden de kurtulmak için her ne yaparsak yapalım, insanımızla birlikte yapmak, onların gönlünü almak, onlarla beraber olmak, onların duasını almak gibi de üzerimizde bir sorumluluk var." şeklinde konuştu.

Özhaseki, belediyecilik konusunda rakiplerinin olmadığını, kendi kendileriyle yarıştıklarını söyledi.

Türkiye'deki 1390 belediyenin 805'inin AK Parti'den, 230'unun da MHP'den olduğuna işaret eden Özhaseki, "Bizler Cumhur İttifakı olarak şu anda 1035 belediyedeyiz, iktidardayız. 1390 belediyenin 1035'i Cumhur İttifakı'nda, nüfusumuzun yaklaşık yüzde 70'ine bizler hizmet ediyoruz." dedi.

Özhaseki, eser ve hizmet belediyeciliği anlayışlarının en güzel örneklerini ortaya koymaya çalıştıklarını belirterek, "Fakat karşımıza başka türlü bir belediyecilik anlayışı çıkmaya başladı. Eskiden sadece makyaj hizmetleriyle ilgilenen sol belediyecilik, ideolojik belediyecilikten biraz kurtulduktan sonra bu dönemde de algı belediyeciliği inşa ediyor." ifadelerini kullandı.

"Muhalefetin en iyi yaptığı şey algı operasyonu"

Algı operasyonları yürütenlerin iki temel stratejilerinin olduğuna dikkati çeken Özhaseki, şöyle devam etti:

"Hizmet düşünmüyorlar bile. Akıllarından bile geçmiyor, o tarafa niyetlerini yormuyorlar bile. Ne yapıyorlar? Bir, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Yatıyorlar kalkıyorlar Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı, yatıyorlar kalkıyorlar AK Parti gitsin de ne olursa olsun. Ne olacak gidince, siz ne yapacaksınız gidince, yapacak bir şeyiniz var mı? Sosyal ve ekonomik meselelere bakışınız nasıl? O 6'lı ve sakladıkları bir grup olan masa altındaki 7'li grubun bir araya gelip yapabileceği hayırlı bir iş var mı? Sadece ve sadece düşmanlık üzerine bir medeniyet inşa edilmez ki. Aslında normalde birbirine selam veremeyecek adamlar sokakta karşılaşsalar muhabbet etmeyecek insanlar şimdi sadece ve sadece AK Parti karşıtlığında, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında bir araya geliyorlar."

Özhaseki, çalışmadığı halde çalışıyormuş gibi göstermenin riyakarlık, yalancılık olduğunu dile getirerek, muhalefetin en iyi yaptığı şeyin algı operasyonu olduğunu kaydetti.

İstanbul'da ajanslara algı operasyonları için verilen paranın 845 milyon lira olduğunu söyleyen Özhaseki, "Cumhuriyet Halk Partisinin avukatı ayrıldığında diyor ki 'Bu partide 650 milyon lira ajanslara algı için para verdiler, ben buna kıyamadım ve dayanamadım.' Niçin veriliyor? Yalan söylemek için. Böyle bir şey olabilir mi? Muharrem İnce bile ayrılırken, 8 yerde suçlamasında diyor ki 'Bu genel merkez yalan söylüyor. Müfteri, iftira ediyor.' Bakın ayrılırken aynen böyle söyleyerek ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

"Hem iş yapmıyorlar hem iş yapmaya niyetleri yok"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, Darıca Belediyesindeki kadar hizmet olmadığını söyleyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Anadolu'da herhangi bir ilçemizde yapılanlarla İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptıklarını ben karşılaştırmaya hazırım, ne zaman diyorlarsa. Mesela Gaziantep'te Şehitkamil Belediyemiz var, Ankara ile İstanbul'u toplayın, ikisinin yaptıklarıyla ben karşılaştırmaya hazırım. Yok ki hizmet. Hem iş yapmıyorlar hem iş yapmaya niyetleri yok. Bir de bir taraftan müthiş muhterisler, Cumhurbaşkanlığına gözlerini dikmişler, birbirlerinin gözünü oyuyorlar. Biz biliyoruz ki gerçekler kalıcı. Bu algılar, yalanlar hepsi uçucu. Allah'ın izniyle biz doğru yoldayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ekip olarak hepimiz gayret ediyoruz, çalışıyoruz, eser ortaya çıkarmaya çalışıyoruz."

Özhaseki, iş yapmaya ve millete karşı sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"Huzurevi, Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi ve Çocuk Evleri Yerleşkesi" protokolü imzalandı

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, temasları kapsamında Dilovası ilçesinde hayırsever iş insanı Ziya Eren'in babası Ahmet ve annesi Huriye Eren adına yaptırdığı "Huzurevi, Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi ve Çocuk Evleri Yerleşkesi" imza törenine katıldı.

Törende konuşan Özhaseki, hayırları için Kayserili iş insanı Ziya Eren'e teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Eren ile Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir arasında yerleşkenin protokolü imzalandı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Özhaseki, AK Parti, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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