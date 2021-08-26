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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki soruları yanıtladı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki soruları yanıtladı

26.08.2021 13:21

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, muhalefetin erken seçim isteğine karşılık seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, muhalefetin erken seçim isteğine karşılık seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi.

Özhaseki, AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel yönetimler birimi olarak bütün illere gidip, bu sayede belediye başkanlarıyla istişare etmek, yapılacak yatırımları gözden geçirmek, yardımcı olabilecekleri bir konu varsa bu konuları gündeme almak üzere görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Türk siyasi tarihindeki dönüm noktalarından birinin 1994 yılı olduğunu belirten Özhaseki, yapılan hizmetlere karşılık halkın hemen her seçimde kendilerini tercih ettiğini ve hep birinci parti olduklarını kaydetti.

Son seçimlerde bir iki şehirdeki sonuçların morallerini bozduğunu dile getiren Özhaseki, "2 şehirdeki sonuçlar moralimizi bozsa da yüzde 44,6 yine oy aldık. Hamdolsun yine birinci partiyiz, hem yerelde hem genelde birinci parti olmaya da devam ediyoruz. Bugünlerde anketler yapılıyor. Muhalefet haliyle biraz daha özgüven patlaması yaşayarak 'erken seçim' diye bağırsa da millete soruluyor. 'Sorunlar var, size göre kim çözer?' Yine 'Recep Tayyip Erdoğan' ve 'AK Parti' deniyor çok şükür. Yerel seçimler zamanında yapılır, genel seçimler de zamanında yapılır, herkesin de zaten tıraşı da gözünün önüne düşer." diye konuştu.

AK Parti belediyeciliğinde hizmetin önemli olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Gönül belediyeciliğini de inşa etmeye çalışıyoruz. Yani çok işler yapmaya çalışıyoruz ama milletin gönlünü alarak yapmak esastır, onların duasını alarak yapmak esastır. Bizi bu konuda bir sıkıştıran veyahut da rekabet halinde olan bir parti var da ondan dolayı mı bunları söylüyoruz? Hayır, yok, öyle bir şey de yok. Ankara, İstanbul ve Adana gibi vilayetlerde Cumhuriyet Halk Partisi seçimleri aldı, hayırlı olsun. Milletin iradesine hep saygı duyarız ama yakından da izliyoruz. Ankara ve İstanbul'da özellikle altını çizerek söylüyorum aradan neredeyse 2,5-3 sene geçti şu ana kadar daha taş üstüne taş koyduklarını görmedim. Eğer bir hizmet var da biz göremiyorsak lütfen söylesinler, biz de onun farkında olalım. Daha herhangi bir şekilde bir iş yaptıklarını gören olmadı."

Afgan mülteciler

Mehmet Özhaseki, bir gazetecinin, " Afganistan'dan Türk askeri geri dönüyor, tahliyeler başladı, bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ayrıca Afgan mülteciler karşısında yerel yönetimlerin herhangi bir talebi var mı sizden?" yönündeki sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Afganistan meselesinde pür teyakkuz halinde takip edilen bir ortam var. Zaten herkes olanı biteni biliyor. Orada nihayetinde bizim için önemli olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin bir taraftan menfaatleri, bir taraftan da onurudur. Orada alınan kararlar, günlük olarak takip neticesinde verilmektedir. Afgan göçmenlerle ilgili ülkeye gelmemesi konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda, batının kendine has bir takım iç siyasi dengeleriyle yaptıkları konuşmaları da kınıyoruz. Kendilerine geri iade ediyoruz. Burası göçmen kampı değil ve o konuda da hiç sıcak bakmadığımızı da defalarca söylüyoruz zaten. Şu anda da yerel yönetimlerimizi ilgilendirecek kadar göçmen boyutu olduğunu da düşünmüyorum. Olursa da zaten onların tedbiri alınır. Bu konuda zaten devlet olarak da üzerimize düşeni yapıyoruz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki soruları yanıtladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki soruları yanıtladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki soruları yanıtladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki soruları yanıtladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki soruları yanıtladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki soruları yanıtladı

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Malatya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki soruları yanıtladı - Son Dakika


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