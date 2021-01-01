AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Millet ve memleket düşmanlarının Sözcü'sü olan bir paçavranın Ayasofya'nın açılışını değerlendirme biçimi... - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Millet ve memleket düşmanlarının Sözcü'sü olan bir paçavranın Ayasofya'nın açılışını değerlendirme biçimi...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Millet ve memleket düşmanlarının Sözcü'sü olan bir paçavranın Ayasofya'nın açılışını değerlendirme biçimi bizler için hiçbir anlam ifade etmemektedir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Millet ve memleket düşmanlarının Sözcü'sü olan bir paçavranın Ayasofya'nın açılışını değerlendirme biçimi bizler için hiçbir anlam ifade etmemektedir. Ayasofya'nın aslına rücu etmesini felaket görmek bu topraklara ve bu millete düşman olmak demektir." - ANKARA

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