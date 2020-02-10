AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası... - Son Dakika

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası...
6 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin burnunun kırıldığı trafik kazasında, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz hafif yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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