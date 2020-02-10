AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası... - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası...

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin burnunun kırıldığı trafik kazasında, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz hafif yaralandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin burnunun kırıldığı trafik kazasında, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz hafif yaralandı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası...

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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