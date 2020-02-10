AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

6 saat önce

Antalya'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında, System.String[]

Antalya'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Serik ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, aynı yönde ilerleyen bir otomobilin sıkıştırarak çarptığı Özhaseki ve beraberindekilerin bulunduğu minibüsün yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarpması yer alıyor.

Kayıtlarda çarpmanın etkisiyle otomobilin yoldan çıkması, çevredekilerin ve sağlık ekiplerinin bölgeye geldiği görülüyor.

Devlet Su İşleri mevkisinde dün akşam meydana gelen kazada, Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile Türel yaralanmıştı.

Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:12 Kaynak: AA
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