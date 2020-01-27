AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Olası ihtiyaç taleplerine karşı gerekli tedbirimizi... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'Olası ihtiyaç taleplerine karşı gerekli tedbirimizi... - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Olası ihtiyaç taleplerine karşı gerekli tedbirimizi...

16 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Elazığ depremine ilişkin, "Arama kurtarma işlemlerinin sona ermiş olmasına rağmen belediyelerimize ait arama kurtarma ekipleri her ihtimale karşı teyakkuzdadır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Elazığ depremine ilişkin, "Arama kurtarma işlemlerinin sona ermiş olmasına rağmen belediyelerimize ait arama kurtarma ekipleri her ihtimale karşı teyakkuzdadır. Bundan sonrası için olası ihtiyaç taleplerine karşı gerekli tedbirimizi aldık." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli gerçekleşen depremin ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak gerekli desteğin sağlanması için 771 belediyeyi yaraları sarmaya davet ettiklerini bildirdi.

İlk andan itibaren AFAD ile irtibata geçerek bir ihtiyaç listesi talep ettiklerini aktaran Özhaseki, bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla AK Partili belediyelerle yardım seferberliği başlattıklarını belirtti.

Özhaseki, arama kurtarma, itfaiye, sağlık ekip ve ekipmanlarının yanı sıra giysi, battaniye, ısıtıcı gibi kışlık malzemelerin bölgeye sevk edildiğini aktardı.

Her türlü gıda malzemesi, su, özel ihtiyaç gereçleri ve mobil aşevlerinin de bölgeye naklinin gerçekleştirildiğini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Afet bölgesine nakledilen ihtiyaçlar belediyelerimizin imkanlarının yanı sıra kadirşinas aziz milletimizin gönlünden kopan yardımlarla temin edilmiştir. Arama kurtarma işlemlerinin sona ermiş olmasına rağmen belediyelerimize ait arama kurtarma ekipleri her ihtimale karşı teyakkuzdadır. Bundan sonrası için olası ihtiyaç taleplerine karşı gerekli tedbirimizi de aldık.

Milletimiz ve devletimiz el ele vererek depremin yaralarını sarmaya gayret ediyor. Biz de AK Belediyeler olarak her zaman milletimizin emrinde olduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı kardeşlerimizin de bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum. Rabbim devletimizi, milletimizi ve vatanımızı her türlü afetten korusun."

AK Parti, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:34 Kaynak: AA
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