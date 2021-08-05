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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Osmaniye'de açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Osmaniye'de açıklamalarda bulundu Açıklaması

05.08.2021 21:36
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Osmaniye'de açıklamalarda bulundu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Türkiye'de 1389 belediyenin 1038'i Cumhur ittifakına ait. 803 belediye AK Partili, 235 belediye Milliyetçi Hareket Partili. Hepsinin ortak özelliği ve amacı halkına hizmet etmek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Türkiye'de 1389 belediyenin 1038'i Cumhur ittifakına ait. 803 belediye AK Partili, 235 belediye Milliyetçi Hareket Partili. Hepsinin ortak özelliği ve amacı halkına hizmet etmek." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Osmaniye'ye gelen Özhaseki, ilk olarak Vali Erdinç Yılmaz'ı ve Belediye Başkanı Kadir Kara'yı ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı'nda parti yönetimi ve belediye başkanlarıyla bir araya gelen Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şehirlere giderek yerel yönetimlerle bir araya geldiklerini söyledi.

Osmaniye'de 14 belediyenin bulunduğunu ve başta Cumhur İttifakına ait merkez belediye olmak üzere diğer belediyelerin başarılı olabilmesi için çalıştıklarını dile getiren Özhaseki, "Belediyecilik, okulu olan bir iş değil. Şehirlerde valilerimiz vardır, bir eğitim ve disiplinden gelirler ama belediyeciliğin bir okulu yok. Belediye başkanları sağduyulu, iyi niyetli ve gönül insanları olmak zorundadır. İnsanları temsil etmek adına toplum tarafından seçilen insanlardır. Başkanlar da görgüsüyle, iyi niyetiyle gayret içerisinde olur ve hizmet etmek için çabalar. Para ve personel yönetimini bilir ama asıl yönetimi iyi bilen insanları yanında çalıştırarak adeta bir orkestra şefi gibi sorarak, istişareyle güzel işler ortaya çıkarır." diye konuştu.

Türk siyasi tarihinde belli dönüm noktaları olduğunu vurgulayan Özhaseki, bunlardan birinin 1946 yılında çok partili sisteme geçiş olduğunu aktardı.

Yerel yönetimlerde de 1994 yılının bir milat olduğunu kaydeden Özhaseki, şunları söyledi:

"1994'te İstanbul'da Cumhurbaşkanımız, Anadolu'da da bizler iş başına gelirken hizmet edeceğimizi, kimsenin dinine, diline, ırkına bakmayacağımızı söyledik. Herkese hizmet etmek görevimiz ve bu sözümüzü tuttuk. 28 Şubat'ta bile bizlere envaiçeşit zorluk çıkarmalarına rağmen hizmet etmeye devam ettik. Bir sonraki, bir sonraki seçimlerde halk bizi destekledi. Çünkü deli gibi çalışıyorduk. Bütçedeki deliği kapattık ve para birikmeye, biriktikçe hizmet vermeye başladık. Sosyal belediyeciliğin yanında gönül belediyeciliğini ilke edindik ve insanların gönlünü almayı, duasını almayı birinci işimiz olarak gördük. Partimiz 20 yıllık bir parti. Bugüne kadar 4 yerel seçim atlattık ve hepsinden 1. parti olarak çıktık. 2004 ve 2009 ve 2014'te yüzde 40 civarında oy aldık. 2019'da biraz moralimiz bozulsa da yüzde 45 oranında oy alarak şampiyonluğumuzu ilan ettik. Türkiye'de 1389 belediyenin 1038'i Cumhur İttifakına ait. 803 belediye AK Partili, 235 belediye Milliyetçi Hareket Partili. Hepsinin ortak özelliği ve amacı halkına hizmet etmek."

Hem genel hem de yerel yönetimlerde muhalefetin bir algı operasyonu içinde olduğunu belirten Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nedir algı operasyonu? Yalan, üç kağıt, olmayanı olmuş gibi, yapılmayanı yapılmış gibi göstermek. Karakterli bir insanın yapamayacağı şeyler. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tek mahareti bu. Hem seçim öncesi hem seçim sonrasında bu operasyona devam ediyorlar. Seçim öncesi yaptıkları 'mağdur' edebiyatını seçim sonrası da sürdürüyorlar. CHP İstanbul'da 'AK Parti önümüzü kesiyor.' diyor. Hangi hayırlı işi yaptınız da 'hayır' dedik. Bugüne kadar 2 bin 179 karar gelmiş meclise. Bunlardan yüzde 98'ine 'evet' demişiz. Yüzde 2'sine 'hayır' demişiz. Onlar da de ya yeşil alanı talan ediyorlar, olmaz demişiz ya da evrak bile hazırlamadan önümüze koydukları için 'yeniden hazırlayın' diye geri göndermişiz. Ankara'da da aynı oyun. Biz neden sizin önünüzü keselim? Borçlanma dediniz, aldınız. İstanbul'da bizim yönetimimizdeki 25 senede 23 milyar lira borçlanma alınmış. Senede 1 milyar bile değil. Bunlar 2 senede 19,5 milyar lira borçlanma aldılar."

CHP'nin yerel seçim öncesi işçi çıkarılmayacak sözünü de hatırlatan Özhaseki, "Peki ne yaptılar? Söz vermelerine rağmen 12 bin kişiyi işten çıkardılar. Şimdi şunu diyebilirsiniz. 'Sizin zamanınızda çok personel alınmış, ondandır' diye ama işin aslı öyle değil. Çıkarılan 12 bin kişinin yerine 18 bin yeni personel aldılar. Bunları da CHP, İYİ Parti ve HDP arasında taksim ettiler. Bunların belediyecilik anlayışı maalesef bu." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından AK Parti Osmaniye İl Başkanı Seydi Gülsoy, Özhaseki'ye üzerinde adının yazdığı el dokuması Karatepe kilimi hediye etti.

Mehmet Özhaseki, Osmaniye, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Osmaniye'de açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika


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