Üye Girişi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Trabzon'da açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Trabzon'da açıklamalarda bulundu Açıklaması

12.08.2021 17:02
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Trabzon'da açıklamalarda bulundu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bizim bu topraklarda durmak gibi güçlü olmak gibi ve çevresinde saygın bir ülke olmak gibi bir mecburiyetimiz var. O da çok çalışmaktan geçiyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bizim bu topraklarda durmak gibi güçlü olmak gibi ve çevresinde saygın bir ülke olmak gibi bir mecburiyetimiz var. O da çok çalışmaktan geçiyor." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Trabzon'a gelen Özhaseki ve beraberindekiler Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti Trabzon İl Başkanlığında parti yönetimi ve belediye başkanlarıyla bir araya gelen Özhaseki, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Trabzonlu boksör Busenaz Sürmeneli'yi tebrik ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şehirlere giderek yerel yönetimlerle bir araya geldiklerini söyledi.

Özhaseki, belediye başkanlığının okulu olan bir iş olmadığını dile getirerek "Belki de içimizde en okullu olanı başkan diye seçecek olsak Murat Zorluoğlu'nu seçeriz ama genelde belediye başkanları vatandaşın içinden çıkan, onların sağduyusunu temsil eden birisidir. Meslek olarak belediyecilik konusunda belki bir adım atmamış da olabilir birçok belediye başkanımız. Valilerimiz bir disiplinden gelirler, bir eğitimden gelirler, bir mertebeyle buraya gelirler." diye konuştu.

Belediye başkanlığı dönemindeki tecrübelerini aktaran Özhaseki, "Belediye başkanlığı halkın temsil makamıdır. Halkın güvendiği, el emin sıfatını verdiği insanın oturabileceği, bir makamdır. Aynı zamanda vatandaşın da sağduyusudur. O bir okuldan gelmez onun eğitimi kolay kolay olmaz. Orada önemli olan istişaredir, konuşmaktır, bilgidir, görgüdür, bilenlerin oradaki katkılarıdır. Belediye başkanı elbette ki insan, para, zaman, mekan ve algı yönetimini iyi bilir. Ancak bütün bu disiplinleri en iyi bilenleri bir araya getirir. Onların başında organizasyonu yapan bir orkestra şefi gibidir adeta. Bunları hakkıyla yaptığı zamanda haliyle başarılı olur." ifadelerine yer verdi.

Türk siyasi tarihinde belli dönüm noktaları olduğunu vurgulayan Özhaseki, bunlardan birinin 1946 yılında çok partili sisteme geçiş olduğunu aktardı.

Yerel yönetimlerde de 1994 yılının bir milat olduğunu kaydeden Özhaseki, "1994'te Sayın Cumhurbaşkanımız, bizlerde Anadolu'nun değişik kentlerinde belediye başkanlığına aday olduk. Söylediğimiz tek cümle şuydu, biz hizmet edeceğiz, ideolojik takılmayacağız, kimseyi ayırmayacağız, kimsenin dinine, imanına, mezhebine, ırkına asla ve asla bakmayacağız. Mazerette üretmeyeceğiz, hizmet edeceğiz, hizmet edeceğiz, hizmet edeceğiz, böyle başlamıştık. Çok şükür bu sözümüzü tuttuk. " dedi.

Özhaseki, AK Parti'nin iktidar olduktan sonra "Marka Şehirler" sloganıyla devam ettiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Neden arkamızı iktidar gücünü aldık, büyük projeler yapmaya başladık. Kamu yatırımları şehirlere yağmur gibi yağmaya başladı. Belediye ve genel idarenin bu birlikteliğinden şehirler istifade etmeye başladı. Trabzon'da da bunun çok güzel örneklerini görüyoruz. Çok şükür işte marka şehirler o zaman ortaya çıkmaya başladı. Son dönemde de sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da 'gönül belediyeciliği'ni inşa etmeye çalışıyoruz. Sizler büyük işler yapabilirsiniz, köprüler yaparsınız, parklar yaparsınız, alt geçitler, üst geçitler, bir takım tesisler ama vatandaşın gönlünü kazanamıyorsanız onlarla beraber hareket edemiyorsanız onların duasını alarak bereketi bir şekilde yola çıkamıyorsanız yaptığınızın gözümde hiçbir faydası yok diyor Cumhurbaşkanımız."

Belediyecilik konusunda rakiplerinin olmadığını işaret eden Özhaseki, "Karşımızda bize en yakın bir parti var. CHP onların ise 2 tane temel stratejileri var. Bundan ne yazık ki vazgeçmiyorlar. Birincisi algılar üzerine oynuyorlar, gerçeklik ayrı bir şey onların oluşturmaya çalıştıkları başka bir şey. Sadece geçenlerde Adana'da tek katlı bir kreşin temel atma töreninde 8-9 tane belediye başkanı suphanallah boncuğu gibi dizilmişler temel atıyorlar. Birkaç tane de heykel açılışı yaptılar ben başka bir şey duymadım. Hizmet yok ama algı üzerine oynuyorlar. Yalanlar zerine kurulu da dehşet bir dünyaları var. Sosyal medyada müthiş güçlüler." şeklinde konuştu.

Özhaseki, muhalefetin "AK Parti önümüzü kesti" söylemlerine de yanıt vererek "Meclislerde Ankara'da, İstanbul'da başka büyükşehirlerde belediyenin oradaki milletin menfaatine olabilecek ne varsa bizim genel merkezimizin talimatı ona evet diyeceksiniz, asla mani olmayacaksınız. Hizmet etsinler insanlara istiyoruz." dedi.

"Zor bir coğrafyada yaşıyoruz." diyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Zor bir ortamdayız, bu ülkenin elbette ki kendine has binbir türlü zenginliği ve güzelliği var ama bir taraftan da istemeyenimiz, inancımızdan dolayı, coğrafi konumdan dolayı tarihte üstlendiğimiz misyondan dolayı bir o kadar düşmanımız var. Bizim bu topraklarda durmak gibi güçlü olmak gibi ve çevresinde saygın bir ülke olmak gibi bir mecburiyetimiz var. O da çok çalışmaktan geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle birlikte biz gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu ülkeyi güçlü kılmak için elimizden geleni yapıyoruz. Böyle olursa bizim ülkemizin insanları rahat edecek. Etrafımızdaki gönül coğrafyası da huzur bulacak diye düşünüyoruz."

Özhaseki, orman yangınlarına da değinerek şunları ifade etti:

"Yangınlarda uçak yok dediler. Sen bu yemini ettiğin yerde arkadan helikopterler gidiyor. Bundan bile çıkar peşinde koşmak acizliktir. Muhalefet böyle ufak işlerle uğraşmasın. Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidara gelebilmek için neler yapabileceğinizi anlatın. Millete kendinizi sevdirin millette sizi seçsin. Dostlarımızla iktidara geleceğiz diyorsunuz, dostlarınız kim sorusuna cevap veremiyorlar, birisi İyi Parti anladık hayırlı olsun, niye HDP'yi söylemiyorsun, evlatlarımızın katiliyle ortak olduğunuzu niye söylemiyorsunuz? O katiller sürüsünün siyasi uzantılarının adını niye söylemiyorsunuz? Onlarla iktidara gelseniz ne yapacaksınız kardeşim? Birkaç milletvekiline görev verdiler dillendirdiler, baktılar ki Türkiye'den büyük bir öfke seli kabarıyor, laflarını geri HDP'lilere bakanlık versek ne olur ki canım ne var ki demeye başladılar, baktılar ki Türkiye kızıyor, geri çektiler. Ne demek ya HDP'lilere ne bakanlığı vereceksin kardeşim Milli Savunma'yı mı, İçişleri'ni mi, Kültür'ü mü vereceksiniz."

Özhaseki, bir gazetecinin İstanbul ve Ankara belediye başkanlığı seçimlerinin kaybedilmesine yönelik soruna, "Bizler kendi içinde öz eleştiriyi en çok yapan partiyiz. Biz içerde yaptığımız çalışmaları uzun uzun konuşup üzerinde tartışıp sonuca bağlarız. Bazı büyükşehirlerde seçim kaybı ile ilgili çalışmalar yaptık. Bunların her birisini de kendi Merkez Yürütme Kurulu'nda da uzun uzun değerlendirdik. Orada bir hizmet eksikliğinden seçim kaybının olduğu kanaati hiçbirimizde hakim değil. Hepimiz farkındayız. Herkeste biliyordu ders alarak önümüze bakıyoruz, geçici sürede olsa böyle bir kaybın telafisi çok mümkün. Önümüzdeki günlerde bunları da inşallah göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret ederek brifing aldı. Zorluoğlu, Meydan Bölgesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi hakkında Özhaseki ve beraberindekilere bilgi verdi.

Özhaseki'ye, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar ve Salih Cora, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan yardımcıları, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve partililer eşlik etti.

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Türkiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Trabzon'da açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Altının standart kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi 17:12 Altının standart kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor 17:01 Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi 16:17 Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi
Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak 16:07 Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar 15:57 Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar Son Dakika: Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı arttı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi 15:19 Son Dakika: Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı arttı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi
Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı 15:07 Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi 14:43 Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi

Son Dakika Haberleri
17:13 Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi
17:11 Altının standart kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi
17:04 Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi
17:00 Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor
16:35 Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada
16:17 Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi
16:10 Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti
16:06 Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak
15:57 Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar
15:26 Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi         
17:05
Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada         
16:36
Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti         
16:10
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor         
15:27
Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım         
15:14
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı         
13:56
Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti         
13:25
Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu         
12:26
Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?         
11:36
Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi         
10:14
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık         
09:56
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!         
08:47
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 17:19:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Trabzon'da açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement