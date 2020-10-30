AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Türkiye'nin birliğini hala sindiremeyenler var" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Türkiye'nin birliğini hala sindiremeyenler var"

30.10.2020 18:31
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin birliğini hala sindiremeyenlerin olduğunu belirterek, "Bu ülke karışsın, işler kötüye gitsin de bir seçim olsun, biz de bir şeyler yapabilir miyiz?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin birliğini hala sindiremeyenlerin olduğunu belirterek, "Bu ülke karışsın, işler kötüye gitsin de bir seçim olsun, biz de bir şeyler yapabilir miyiz?' diyenler var. Bu son derece üzücü ve hainlikle eş değer." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Özhaseki, Kayseri'de katıldığı bir televizyon programında, ülke gündemini ve Kayseri'deki yatırımları değerlendirdi.

Cumhuriyetin hiç kimsenin tekelinde olmadığını belirten Özhaseki, "Dışarıda o ezberlediği ideolojik kalıpları kıramayan birtakım insanlar var. Hala 80 sene, 60 sene, 30 sene öncesinde kalıp 'Cumhuriyet biziz, bizimdir.' diyen insanlar var. O ne demek öyle? Vatandaş gidiyor, oy kullanıyor, kendisine benzeyenleri temsilci olarak seçip Ankara'ya gönderiyor. İşte bunun adı cumhuriyet. Yani kimsenin tekelinde olan bir şey değil bu." ifadesini kullandı.

Fransa'da Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürlerin kamu binalarından yansıtıldığı dergide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerin de olduğunu ve bu karikatürlerin İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eşi tarafından da paylaşılmasını nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine Özhaseki, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin AB'ye alınmamasının temelinde bu toplumun çoğunlukla Müslüman bir toplum olmasının büyük bir önemi var. Standartları Türkiye ile yarışamayacak ülkeleri bile bu birliğe alırken bize set çekmelerinin altındaki sebebin bu olduğunu da biliyoruz. Fikir, basın, ifade özgürlüğü gibi özgürlük sloganlarını sıralayanların, bu özgürlüğü sadece kendileri için istediklerini de biliyoruz. Ben inanıyorum, inancımla da kimsenin alay etmesine tahammül edemem. Böyle bir ortamda gelip gidip bunu bir siyaset malzemesi edenler var. Şimdi bunların gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıkıyor. Ben o karikatürleri görmedim ama böyle bir şey varsa o içimizdeki İrlandalıları Allah ıslah etsin. Bizim en zorlandığımız konu bu içimizdeki hainler meselesi. Türkiye'nin birliğini hala sindiremeyenler var. 'Bu ülke karışsın, işler kötüye gitsin de bir seçim olsun, biz de bir şeyler yapabilir miyiz?' diyenler var. Bu son derece üzücü ve hainlikle eşdeğer."

"Taslağı hiç bilmeden yorum yapmaya başladılar"

Özhaseki, Türkiye'de gelmiş geçmiş tüm iktidarlardan daha başarılı olduklarını, ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, ekonomide önemli atılımlar yaptıklarını vurguladı.

Yerel Yönetimler Yasası ile ilgili neler yapılacağı sorulan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bizim hazırladığımız taslağı hiç bilmeden yorum yapmaya başladılar. 'Ankara'nın, İstanbul'un önünü kesmeye çalışıyorlar.' diye veryansın ediyorlar. Ne biliyorsunuz yahu? Bunlar artık mağduriyet edebiyatını bıraksalar iyi olur. Seçim öncesi Ankara'da bir tane slogan vardı, 'Hak yerini bulacak.', yani 'Benim daha önce hakkım yenmişti, o yüzden şimdi bana verin.' havası. Şimdi ne var, 'Mecliste benim önüm kesiliyor, çalışamıyorum.' havası. Ankara ve İstanbul'daki grup başkanı arkadaşlarımızla konuşuyorum, 'Ne istedilerse veriyoruz.' diyorlar. Hiç sınır yok. Kimsenin önünü kesmeye niyetimiz yok, yeter ki çalışsınlar. Ama daha taş üstüne taş koyamayan CHP'li belediye başkanları var, bunu vatandaş görür. Bir yerde biletini keser. Algı operasyonlarıyla uğraşıyorlar. Ajanslar vasıtasıyla sunmaya çalıştıkları bir tipoloji var. Bunların foyası çok çabuk akar. Vatandaş her şeyin farkına varır. Algılarla uğraşmak doğru değil. Önemli olan hizmettir. Hizmet yaparsanız vatandaş sizi iyi hatırlar, unutmaz. Neredeyse seçimin ardından iki sene geçti ama Ankara, İstanbul, İzmir'de hiçbir şey yok. Efendim ne oldu pandemi döneminde üç beş tane domates, biber dağıttı. Bunu belde belediyeleri bile yapıyor, söylemeye gerek dahi duymadan."

"Kemik İliği Nakli Hastanesi 23 Nisan'da açılacak"

Kendi belediye başkanlığı döneminde riskli olmasına rağmen Kayseri'nin ne kadar işi varsa dert edindiğini söyleyen Özhaseki, spordan sanayiye diğer yatırımlara kadar çalışma yaptıklarını aktardı.

Özhaseki, Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji - Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi için 40 milyon lira para harcandığını ve hayırseverlerin de desteğiyle hastanenin 23 Nisan'da açılması için çalışma yürütüldüğünü de aktardı.

Erciyes Kayak Merkezinde yapılacak jeotermal projesinin gidişatına da değinen Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuya ilgi gösterdiğini, 2200 metrelik sondaj makinalarının Kayseri'ye geldiğini kaydetti.

Vatandaş, AK Parti, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'Türkiye'nin birliğini hala sindiremeyenler var' - Son Dakika


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