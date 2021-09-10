AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Yukatel Kayserispor'u ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yukatel Kayserispor tesislerini ziyaret ederek, kulüp başkanı Berna Gözbaşı ile bir araya geldi.

Özhaseki, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kulüplerde şahıslara bağlı bir başarı olduğunu bildirdi.

Beş gün önce vefat eden eski kulüp başkanlarından Recep Mamur'un kulüpten ayrıldıktan sonra bir dönem boşluk olduğunu belirten Özhaseki, "O dönemlerin haliyle bir takım sıkıntıları süreç içerisinde devam etti. Berna Hanım geldikten sonra da 100'e yakın futbolcunun UEFA ile olan o ilişkilerde kulübe ceza verilmesini engellemek için hepsinin gönlünü ederek, rızasını alarak, avukat ile ibralaşarak temizlemek de kolay bir şey değil. Biz el birliğiyle kulübü ayakta tutacağız. Bu şehrin takımı, iftihar vesilesi. Haliyle maça gelen de gelmeyen de sonuçları takip eder bu şehirde. İyi gidiyorsa herkes iftihar eder. İyi gitmiyorsa şehrin morali bozulur. Böyle bir ortam da kolay değil Anadolu'da başkanlık yapabilmek. Allah razı olsun Berna Hanım çıktı, bütün bünyesiyle işin içerisine girdi." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Türk sporuna önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah bu sene el birliğiyle belediyelerimiz, arkadaşlarımız ve başkanımız üzerine düşeni yapıyor. Hocam zaten gece gündüz demeden çalışıyor. Durmadan taktik geliştiriyor. Bu çalışmanın sonucu da Allah verecektir diye düşünüyorum. Başarı gelecektir. Geçtiğimiz yıllardaki sıkıntıları inşallah yaşamayacağız. Daha güzel günler bizim olacak diye ümit ediyorum."

Gözbaşı ise önemli bir maç öncesi yapılan ziyaretten dolayı moral bulduklarını belirterek, Özhaseki'ye teşekkür etti.

Çok sıkıntılı süreçlerden geçtiklerini ifade eden Gözbaşı, artık ileriye baktıklarını söyledi.

Gözbaşı, bugün Yukatel Kayserispor'un Anadolu kulüpleri arasında en çok sponsorluk alabilen, iletişimde ön planda olan ve yurt dışında da tanınan ve gündem olan bir kulüp olduğunu belirtti.

Kulüp olarak yaptıkları sosyal sorumluluk projeleriyle hem sportif hem de kültürel anlamda kente katkı sunmayı istediklerini ifade eden Gözbaşı, "Haftaya açıklayacağım bir futbolcumuzun dünyanın en iyi 5 kulübünden birine transferiyle kulübümüzün ismini güzel bir şekilde duyuracağız. Alt yapıya özellikle hocam da geldikten sonra yeni farklı projelerimiz var. Kayserispor'u tamamen bu seneden sonra başarılarıyla konuşulan, herkesin gurur duyduğu, o geçmişteki kötü günlerin asla konuşulmayacağı bir hale getirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu tür ziyaretler bizlere moral veriyor. Ben tekrar teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Teknik Direktör Hikmet Karaman da ziyaretten dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, Özhaseki'ye teşekkür etti.

Özhaseki'ye ziyaretinde, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eşlik etti.