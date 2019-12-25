AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Adana'daki sağanak ve taşkınlara ilişkin, "Devletimiz Adana için seferberlik halinde. İnşallah en kısa sürede oluşan zararların telafisi yapılacak. Güçlü adımlar atılmış olacak." dedi.

Sarıeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'da sağanak ve ardından oluşan taşkınlara ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.



Tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Sarıeroğlu, "Sağanak başladığı ilk andan itibaren kentimizdeki durumu çok yakından takip ediyoruz. Adana Valiliği bünyesinde kriz merkezi oluşturuldu. Dün sabah itibarıyla da 3 hasar tespit komisyonu kuruldu. Bu komisyonlar çok hızlı şekilde çalışmalarını başlattılar." diye konuştu.



Sarıeroğlu, sürece ilişkin ilgili bakanlarla görüştüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Gece saatlerinde Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile görüştük. Devlet Su İşleri genel müdürünü gönderdi ve şu anda Adana'da çalışmaların başında. Bakanımız çok yakından takip ediyor süreci. Diğer taraftan sabah İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile görüştük, AFAD tarafından hemen acil durum ödeneğinden kaynak aktarımı Adana Valiliğine yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, Sosyal Yardımlaşma Fonlarına aktarımı, talimatlarıyla gerçekleştirdi. Kamuoyu ile de paylaştı. İlgili tüm bakanlıklarımız konuyla yakından ilgileniyorlar. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beni de aradı. Sayın Valimizden de hasarların tespitiyle alakalı bilgi aldı. Devletimiz Adana için seferberlik halinde. İnşallah en kısa sürede oluşan zararların telafisi yapılacak. Güçlü adımlar atılmış olacak."

"Gerekli çalışmaları süratle yapıyoruz"

Sarıeroğlu, sağanak ve selden etkilenen vatandaşlara gereken desteğin sunulduğunu ve bundan sonra da devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Olumsuz hava koşullarının ve yoğun yağışların oluşturduğu taşkınlardan etkilenen vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin hasarları oluştu. Yoğun ve şiddetli yağışlar sonucu Seyhan, Sarıçam, Karataş, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde yaklaşık 100 bin dekar arazi yer yer sular altında kalmıştır. Oluşan tüm bu hasarlarla alakalı olarak Valiliğimizin oluşturduğu komisyonlar hızlıca tespitlerini yapacaklardır. Sosyal yardımlaşma fonları da aynı şekilde, ailelerimizle irtibat sağlayacak. Devletimiz, hızlı biçimde, oluşan sağanak ve taşkınlar karşısında vaziyet almış durumda. Gerekli çalışmaları süratle yapıyoruz, hükümetimiz şu anda üzerine düşeni yapıyor, Valiliğimiz de çalışmaları sağlıklı bir şekilde koordine ediyor."

"Hasarların telafisi var

Sarıeroğlu, "Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam gibi merkez ilçelerimize metrekareye yaklaşık 250 kilogram yağmur düşmüş ve bu 1963 yılından bugüne kadarki ölçülen en yüksek yağış olarak tarihe geçmiştir." ifadesini kullandı.

Çalışmaları yakından takip ettiklerini aktaran Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Dün sabaha kadar, bugün tüm gün Bakanlarımızla, Valimizle, belediye başkanlarımızla, tüm ilgililerle iletişim halindeydik. İnşallah gerekenler hızla yapılacak. Can kaybı olmaması bizim için en rahatlatıcı kısmı. Yüreğir Devlet Hastanesinde 7, Seyhan Devlet Hastanesinde 1 vatandaşımız olmak üzere sağlık kurumlarına başvuran 8 vatandaşımız, gerekli tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilmişlerdir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Çok şükür can kaybı olmadıktan sonra diğer hasarların telafisi var."

Sarıeroğlu, ilk günden itibaren görevlerinin başında yoğun mesai harcayarak olaya müdahale eden tüm kamu kurum ve kuruluşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.