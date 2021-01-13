AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Kırşehir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Kırşehir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

13.01.2021 16:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Kırşehir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Birbirimizle daha çok kenetlenmemiz, birbirimize daha çok sahip çıkmamız lazım. Hep uyanık olmamız gereken bir dönemdeyiz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Birbirimizle daha çok kenetlenmemiz, birbirimize daha çok sahip çıkmamız lazım. Hep uyanık olmamız gereken bir dönemdeyiz. İçimizde fitne çıkarmaya, bizi birbirimize kırdırmaya çalışanlara fırsat vermeyelim." dedi.

Sarıeroğlu, partisinin Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldığı Kırşehir 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, teşkilatlardan gelen birisi olduğunu, sandık müşahitliği ile başladığı bu yolculukta bakanlık ve genel başkan yardımcılığı görevlerini yapmanın onurunu yaşadığını söyledi.

AK Parti'de makam ve mevkilerin bir öneminin olmadığını, her zaman her yerde tüm partililerin görev yapma bilinciyle hareket ettiğini vurgulayan Sarıeroğlu, "Biz büyük bir ideali olan güçlü bir davanın mensuplarıyız. Türkiye'de olmaz denilenlerin olduğuna şahitlik ettiğimiz, tarihi dönemleri yaşayan, doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine ilmik ilmik 19 senedir çok önemli süreçler içinde görev almış partililer olarak, bunu ömrümüzün sonuna kadar gururla yaşayacağız. Bunun bilinciyle partimizde bir nefer olarak görev almaktan dolayı, görev ne olursa olsun mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Partisinin 19 yılda Türkiye'nin her köşesine yatırımlar yaptığını ve projeler uyguladığını belirten Sarıeroğlu, bu başarıları hazmedemeyenlerin çamur siyaseti yaptıklarını ileri sürdü.

"Tacizlerin, tecavüzlerin, istismarların yaşandığı bir CHP var"

Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı her oyun meşru ve milletin oyu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunu sindiremeyenler, sandıkta başarı elde edemeyenler ve milletimizin gönlüne giremeyenlerin gayret etmek yerine çamur attıklarına şahit olduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Tacizlerin, tecavüzlerin, istismarların yaşandığı bir CHP var. Bunların üzerini örtmek, kapamak için Sayın Cumhurbaşkanımıza çirkin şekilde, tam bir çamur siyaseti şeklinde saldıran bir CHP Genel Başkanı var. Ne Türkiye böyle bir muhalefet anlayışını hak ediyor ne de CHP seçmeni böyle bir Genel Başkanı. Siyasetin, belli bir seviyede yapılması lazım. Ülkemiz ve halkımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Muhalefetin de en iyisini ve güzelini hak ediyor. Bu, ülkemiz ve vatandaşlarımız için bir kazanç olur. Hiçbir projesi olmayan, soruna çözüm üretmeyen, sadece çamur, iftira atan, yalan söyleyen bir siyaset anlayışının hiç kimseye verecek hiçbir şeyi yoktur."

Bu dönemde partililer olarak birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini dile getiren Sarıeroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmaya devam edelim. Bu mücadelede yükünü hafifletmeye, arkasında durmaya devam edelim. Birbirimize daha çok kenetlenmemiz, birbirimize daha çok sahip çıkmamız lazım. Hep uyanık olmamız gereken bir dönemdeyiz. İçimizde fitne çıkarmaya, bizi birbirimize kırdırmaya çalışanlara fırsat vermeyelim. Ülkemizle ilgili hayallerimiz, 19 yıldır ilmik ilmik her alana dokunan devrim niteliğinde, imrenilen hizmetlerimiz var." ifadesini kullandı.

Kongreye, eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, AK Parti milletvekilleri Halis Dalkılıç, Hacı Turan, Mustafa Kendirli, Genel Merkez Kırşehir İl Koordinatörü Ekrem Görçeker, il başkanı adayı Seher Ünsal ve partililer katıldı.

Jülide Sarıeroğlu, Kırşehir, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Kırşehir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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