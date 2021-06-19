Üye Girişi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: "Huzurumuzu bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğiz" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: "Huzurumuzu bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğiz"

19.06.2021 12:50

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: "Huzurumuzu bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğiz" Kırşehir'de, AK Parti İl Başkanlığınca organize edilen teşkilat ve Sivil Toplum Kuruluşu toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jilide Sarıeroğlu, huzuru bozmaya...

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: "Huzurumuzu bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğiz"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, AK Parti İl Başkanlığınca organize edilen teşkilat ve Sivil Toplum Kuruluşu toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jilide Sarıeroğlu, huzuru bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Kırşehir temaslarına AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edip teşkilatları ile toplantıyla başlayan Sarıeroğlu burada yaptığı açıklamada, "Huzurumuzu bozmaya yönelik bu girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz. İzmir'de yaşanan bir olay oldu. Bizim de teşkilatımıza yönelik bir saldırı gerçekleştirildi. Sağduyu ile hareket edeceğiz. Aklı selim ile hareket edeceğiz. Ülkemize yönelik plan içerisinde olanların planlarını bozacağız. Farklı heves içerisinde olanların da heveslerini kursaklarında koyacağız" dedi.

"İçeride ve dışarıda farklı bir dönemden geçiyoruz"

Diplomatik ve siyaset anlamında farklı bir dönemden geçildiğini partililerine aktaran Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, "Geçmişle kıyaslanamayacak kadar farklı şeyleri yaşadığımız bir dönemdeyiz. Asla yan yana gelmez denilenlerin yan yana geldiği bir dönemdeyiz. Dünyanın daha önce hiç yaşamamış olduğu bir salgın sürecini hepimizin alışkanlıklarını değiştiren eski birliktelik ve ananelerimizi bayramlarımızı dahi eskisi gibi yaşamamıza engel olan salgın süreci ile bir sınava dünya tabi oldu. Herkesin ilk defa tecrübe ettiği bir dönem sadece Kırşehir'de ve Türkiye'de yaşanan bir dönem değil dünya bu pandemiyi yaşıyor. Allah'a hamd olsun dünyada hepimizin içini sızlatan gerçekten görmek istemediğimiz görüntülerin ülkemizde yaşanmamış olmasından dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Birileri bir kenarda el ovuşturdu. Hastanelerde kuyruklar olsun diye bekledi. Ekonomi ile ilgili farklı süreçlerin yaşanmasının maalesef ki hayalini kurdular. Ama diledikleri ve gönüllerinden geçen şey olmadı"diye konuştu.

Türkiye'nin dünyada aşılamada 9. ülke konumunda olduğumuzu anlatan Sarıeroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"19 yıldır bu ülkede AK Parti var. Dünyaya örnek bir aşılama sürecini de yürütüyoruz. Rakamlara baktım rekor kırıldı. Aşılamada şuan dünyanın 9. Ülkesi konumundayız. Bu konuda da farklı algılar oluşturmaya çalışan vatandaşların maalesef ki kafasını karıştırmaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıya geldik. Ekonomi ile ilgili çok güçlü adımlar attık. Hiç hızımızı kesmedik pandemi nedeniyle üretmeye devam ederken tedarik zincirimizde çalışmaya devam etti. Yüzde 7 büyüyen bir Türkiye ekonomisi var. İhracatta rekorlar kıran bir Türkiye var."

Genel Başkan Yardımcısı Jilide Sarıeroğlu'na programlarında İl Başkanı Seher Ünsal, Milletvekili Mustafa Kendirli ve teşkilat yöneticileri eşlik ediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: Huzurumuzu bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: Huzurumuzu bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: Huzurumuzu bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: Huzurumuzu bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: Huzurumuzu bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: Huzurumuzu bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğiz

Sivil Toplum Kuruluşu, Jülide Sarıeroğlu, Kırşehir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: 'Huzurumuzu bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğiz' - Son Dakika


Son Dakika

Korkutan görüntüler! Uzun uğraşlar sonucu temizlenen yeniden müsilajla kaplandı 14:19 Korkutan görüntüler! Uzun uğraşlar sonucu temizlenen yeniden müsilajla kaplandı İmamoğlu yönetimine Bakan Yanık'dan sert sözler: İSMEK markasını çöpe attılar çünkü taşıyacak vizyonları yok 14:04 İmamoğlu yönetimine Bakan Yanık'dan sert sözler: İSMEK markasını çöpe attılar çünkü taşıyacak vizyonları yok 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı 14:02 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e, silahlı saldırı yapıldı 14:00 Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e, silahlı saldırı yapıldı Kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor! WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü? 12:51 Kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor! WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü? Şenol Güneş, kadroda değişikliğe gidiyor! İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekecek 12:40 Şenol Güneş, kadroda değişikliğe gidiyor! İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekecek
Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı 12:30 Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı Marmara'dan toplanan müsilajdan gübre üretmek adına kolları sıvadılar 12:04 Marmara'dan toplanan müsilajdan gübre üretmek adına kolları sıvadılar

Son Dakika Haberleri
14:20 Seçim heyecanı başladı! Galatasaray'da başkan adayları da oylarını verdi
14:05 Halk, boks maçı izler gibi izledi! Taraftarlar tekme tokat birbirine girdi
14:02 Çöpten çıkan 350 yıllık 2 değerli tablonun sahibi aranıyor
14:00 Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e, silahlı saldırı yapıldı
13:59 Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'in uğradığı silahlı saldırı anı görüntülendi
12:50 Kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor! WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü?
12:42 Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz
12:40 Şenol Güneş, kadroda değişikliğe gidiyor! İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekecek
12:29 Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı
11:57 F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko ile anlaştı
Seçim heyecanı başladı! Galatasaray'da başkan adayları da oylarını verdi Seçim heyecanı başladı! Galatasaray'da başkan adayları da oylarını verdi         
14:21
Halk, boks maçı izler gibi izledi! Taraftarlar tekme tokat birbirine girdi Halk, boks maçı izler gibi izledi! Taraftarlar tekme tokat birbirine girdi         
14:06
Çöpten çıkan 350 yıllık 2 değerli tablonun sahibi aranıyor Çöpten çıkan 350 yıllık 2 değerli tablonun sahibi aranıyor         
14:03
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'in uğradığı silahlı saldırı anı görüntülendi Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'in uğradığı silahlı saldırı anı görüntülendi         
14:00
"Ölürsek inşallah birlikte ölürüz" diye dua eden çift, 3 saat arayla hayatını kaybetti         
13:58
Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz         
12:42
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı 12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı         
12:29
Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı         
12:00
6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum 6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum         
11:33
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı         
10:53
Tekne hayranlığı için Tekne hayranlığı için "Anlayamazsınız" diyen çocuk büyüdü, farklı bir sektöre atıldı         
10:11
Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor         
10:07
Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu         
09:32
Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum         
09:30
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz         
17:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2021 14:29:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: "Huzurumuzu bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement