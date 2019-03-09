AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu ""Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin Lansmanını...

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Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı

AK Parti'nin Olay Vekili Gülpınar'dan Bir Tepki Çekecek Çıkış Daha: Dini Neden Kullanmayayım? Sen de Kullan