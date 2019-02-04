Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu'ndan Özlü'ye Ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu'ndan Özlü'ye Ziyaret

46 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü'yü ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu'ndan Özlü'ye Ziyaret, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü'yü ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Özlü'ye seçim bürosunda ziyarette bulundu.

Özlü'ye başarı dileyen Sarıeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında destek için yeniden kente geleceğini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özlü de Sarıeroğlu'nun ziyaretinden onur duyduğunu belirterek, "Kendisinden seçim sürecinde destek sözü aldık. Seçim çalışmalarımız kapsamında yeniden Düzce'ye gelmesini temenni ediyoruz. Ankara'daki tüm ilişkilerimizi, gücümüzü Düzce için kullanacağız." dedi.

Ziyarette, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin ve Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengüloğlu yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:18 Kaynak: AA

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