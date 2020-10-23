AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu'ndan, Adana Valisi Elban'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu'ndan, Adana Valisi Elban'a ziyaret
23.10.2020 14:53
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sarıeroğlu, kabulünden dolayı teşekkür ettiği Vali Elban'ın yeni görevinin de hayırlı olmasını diledi.
Elban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin daha da geliştirilmesi ve bulunduğu noktadan çok daha iyi konuma ulaştırılması amacıyla çalışmalarını aralıksız yürüteceklerini belirtti.
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