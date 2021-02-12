AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu'ndan "yeni anayasa" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, hayata geçirilecek yeni sivil anayasayla Türkiye'nin hızına hız katacaklarına yürekten inandığını söyledi.

Sarıeroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Adana Gençlik Kolları 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı.

Yeni anayasa çalışmasıyla ilgili süreci başlatmak istediklerini ifade eden Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Çünkü eğitimin, sağlığın, çalışma hayatı dahil her alanda yeni bir dünya düzeni içerisindeyiz. Kurallar baştan yazılıyor, uygulamalar en baştan revize ediliyor. Her şey yeniden formatlanıyor. Yamalı bohça haline gelmiş, darbeci zihniyetin eliyle yazılmış, artık değişiklileri yama tutmaz hale gelmiş bir anayasayla, böyle bir dünya düzeni içinde yol yürümemiz zor oluyor. Bu anayasa bize dar geliyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle yaptığımız değişiklikler, Türkiye'nin şu anda hızlı bir şekilde ilerlemesine katkı sağlıyor ama biz iddiaları ve idealleri büyük, 82 milyon vatandaşımızla ilgili hedefleri büyük bir ülkeyiz."

Sarıeroğlu, Türkiye'nin örnek gösterilen bir ülke haline geldiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişte İrlanda, Kore mucizesi derlerdi, Batı'yı örnek gösterirlerdi. Son 18 yıldır doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli, öğrencisinden esnafına, çiftçisinden emeklisine ve emekçisine her kesimi ilgilendiren devrim niteliğinde yaptığımız düzenlemelerle şu anda 'Türkiye mucizesi' diye örnek gösterilen bir ülkeyiz. Bunu daha ileri götürmek istiyoruz. Bunu yaparken de sivil, bütüncül bir bakış açısıyla, tüm toplum kesimlerini kapsayan, herkesin katkısıyla, emeğiyle hazırlanmış bir anayasayla Türkiye'yi taçlandırmak istiyoruz. Bu süreçte bizler de sivil toplum örgütlerimizin, kadın, genç ve her alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katkısını almak istiyoruz. Türkiye'nin bunu hak ettiğine inanıyoruz. Türkiye'nin artık sivil bir anayasa yapması gerektiğine inanıyoruz. İnşallah Cumhur İttifakı olarak, Türkiye'nin bu hedefini de toplum kesimlerimizin desteğiyle hayata geçireceğimize yürekten inanıyorum."

Yeni anayasaya sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da katkısını beklediklerini belirten Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Uzayla ilgili hedefleri ortaya koyduğumuz, yerli ve milli savunma sanayi konusunda yüzde 70'lere ulaşmış bir seviyeye geldiğimiz, yerli otomobilimizi gerçekleştirdiğimiz, uluslararası arenada hem sahada hem masada iddialarımızla aksiyonel bir konumda olduğumuz bir dönemde, inşallah hayata geçireceğimiz sivil anayasamızla Türkiye'nin hızına hız katacağımıza yürekten ve gönülden inanıyorum. Daha çok toplumumuzun, sivil toplum kuruluşlarımızın ve milletimizin vereceği katkıyla şahsen çok daha ilgiliyiz. İnşallah bu katkıları alacağımız platformları, ortamları da gerçekleştireceğiz. Geçmişte çok defa bu konuyla ilgili hedefler ortaya koymuştuk ama inşallah şu anda bu hedefe ulaşmak için en uygun ortam ve imkanda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnşallah gençlerimizin desteğiyle de bunu hayata geçireceğiz."

Diğer konuşmacılar

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz de partisinin kendisini milletine ve ülkesine adadığını vurgulayarak, "AK Parti inanmışlığı, vefayı ve hizmeti hayatının merkezine yerleştiren partidir. Değerli büyüklerimizin arkasında, onların bize gösterdiği yolda sımsıkı sarılıp, onların yolundan ayrılmayacağız." dedi.

AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen Mustafa Yıldız da çalışmalara durmadan ve üstüne kayarak devam edeceklerini bildirdi.

Kongreye, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, milletvekilleri Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci, Tamer Dağlı ve Abdullah Doğru ile partililer katıldı.