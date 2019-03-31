Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu Oyunu Kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu Oyunu Kullandı

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu oyunu kullandı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu Aliya İzzet Begoviç Ortaokulunda oyunu kullandıADANA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Aliya İzzet Begoviç Ortaokulunda...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu oyunu kullandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu Aliya İzzet Begoviç Ortaokulunda oyunu kullandı

ADANA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Aliya İzzet Begoviç Ortaokulunda oyunu kullandı.
Sarıeroğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde oyunu Aliya İzzet Begoviç Orta Okulu 3149 nolu sandıkta kullandı. Sandık görevlileriyle tek tek tokalaşıp başarılar dileyen Sarıeroğlu oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada Türkiye genelinde yaklaşık 57 milyon, Adana'da ise 1 milyon 500 binden fazla vatandaşın oy kullanacağına dikkat çekerek, seçim süresince çok çalıştıklarını sonuçların ülkeye ve millete hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:18 Kaynak: İHA

Milletvekili, Aliya İzzet Begoviç, Adana, AK Parti, Politika
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