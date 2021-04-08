AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Anadolu Sohbetleri'ne katıldı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından organize edilen Anadolu Sohbetleri'ne katıldı.

Anadolu Yayıncılar Derneğinin açıklamasına göre, Şen, siyasete bilimsel bir vizyon getireceklerini, lafla değil, verilerle siyaset üreteceklerini belirtti.

Yeni döneme giren AK Parti'nin, yeni bir hikayesinin olacağını vurgulayan Şen, "Bu hikaye, daha fazla hukuk, daha fazla demokrasi ve daha fazla refahla taçlanacak. Biz, veri temelli stratejiler ve yine veri temelli politikalar oluşturulmasına katkı sağlamak için buradayız. Birileri darbe simsarlarıyla iş tutma peşindeyken, sadece milletinin emrini dinleyen AK Parti, 2023 ve 2024 seçimlerine bu yaklaşımla hazırlanmaya başladı." ifadesini kullandı.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan da basınla ilk buluşma toplantısını derneklerinde yaparak, Anadolu medyasına verdiği destek dolayısıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'e teşekkür etti.