AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Düzce'de ziyaretlerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, anket sonuçlarına göre AK Parti'nin oy oranının yüzde 38-40 arasında dalgalanma çizdiğini belirterek, "Bütün dünyayı etkisine alan pandemi şartlarına rağmen bu böyle. Oldukça iyi bir oran. Fakat bundan daha güzeli var. Vatandaşımız, iyi çalışırsan gereğini yaparsan bize ekstra bir 5-6 puan daha verebileceğini söylüyor. Bu da bize düşen bir görev. Biz çalışacağız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye gelen Şen, ilk olarak partisinin İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Mustafa Keskin ve partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Şen, kentte birtakım ziyaretlerde bulunduğunu ve yapılan yatırımları incelediğini söyledi.

Düzce Belediyesi tarafından yapılan hayvan barınağının örnek çalışma olduğunu belirten Şen, "Hayvan barınağıyla ilgili çok örnek bir uygulama var burada. Açık arazide yapılıyor, bir de hayvan dostlarımız gezebiliyorlar, bu çok önemli. Düzce'ye daha önce de geldik hatta yaylalarına bile çıktık inşallah daha sık gelme fırsatımız olur." diye konuştu.

Bir gazetecinin, yapılan anket çalışmalarında AK Partinin oy oranın hangi seviyede olduğunu sorması üzerine Şen, her ay birkaç araştırma üzerinden oy oranlarına baktığını söyledi.

Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı olarak bunun takibini gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "İşini düzgün yapan akademik ve bilimsel ölçülerde yapan arkadaşların araştırmalarına da bakıyorum. AK Parti yüzde 38-40 arasında bir dalgalanma çiziyor. Bütün dünyayı etkisine alan pandemi şartlarına rağmen bu böyle. Oldukça iyi bir oran. Fakat bundan daha güzeli var. Vatandaşımız, iyi çalışırsan gereğini yaparsan bize ekstra bir 5-6 puan daha verebileceğini söylüyor. Yani çeki masanın üzerine koymuş, 'Çalış nakte çevir.' diyor. Bu da bize düşen bir görev. Biz çalışacağız. Bütün AK partililer, birer Tayyip Erdoğan olarak sahada olurlarsa bir 5-6 puan daha gelir. Ben onu görüyorum inşallah." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Düzce Üniversitesi (DÜ) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Konuralp bölgesinde bulunan Düzce Teknopark'ı ziyaret eden Şen, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şen, daha sonra basına kapalı devam eden toplantının ardından kentten ayrıldı.