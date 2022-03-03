AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen "Korku ve Yüzleşme" sergisini gezdi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 28 Şubat sürecini konu alan "Korku ve Yüzleşme" sergisini ziyaret etti.
Mustafa Şen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Beyoğlu Belediyesi iş birliğinde düzenlenen sergiyi gezdi.
Yetkililerden sergiyle ilgili bilgi alan Şen, daha sonra Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'nden ayrıldı.
Ziyaretçilerini 25 Mart'a kadar ağırlayacak sergi, 28 Şubat sürecini grafik, obje ve deneyimlerle aktarıyor.
Süreci küresel ve ulusal bağlamıyla anlatan sergi, sürecin bireyler üzerindeki travmatik etkilerini de mercek altına alıyor.
Kaynak: AA
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