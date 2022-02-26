AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Mardin'de partililerle bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Mardin'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle görüştü.

AK Parti Mardin İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Şen, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda partililerle bir araya geldi.

Şen, "Bu hikayenin kahramanı sensin" temasıyla düzenledikleri "Teşkilat Akademisi" programlarının Mardin ayağının çok verimli geçtiğini kaydetti.

İl Başkanı Faruk Kılıç nezdinde Ar-Ge birimine ve Mardin teşkilatlarına teşekkür eden Şen, "Tayyip Erdoğan nasıl çalışıyorsa öyle çalışacağız. O nasıl gayret ediyorsa öyle gayret edeceğiz. O nasıl yorulmuyorsa biz de öyle yorulmayacağız ve kazanacağız." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ise bugüne kadar hep sahada olmaya çalıştıklarını belirterek, aynı şevkle sahada olmaya devam edeceklerini aktardı.