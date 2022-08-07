"KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?" sorusuna AK Partili Kandemir'den yanıt: Hep birlikte göreceğiz - Son Dakika
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"KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?" sorusuna AK Partili Kandemir'den yanıt: Hep birlikte göreceğiz

07.08.2022 13:48

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir katıldığı bir programda KPSS skandalına hakkında, "KPSS'nin iptal edilmesine neden olan skandalın arkasında FETÖ var mı?" sorusuna; "Hep birlikte göreceğiz. FETÖ'nün bu topluma verdiği en büyük zararlardan birisi bu. Bunların en büyük özelliği haksız rekabetlerle kendine müzahir insanları yukarı taşımak oldu." yanıtını verdi. Kandemir ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun Katarlı öğrenciler yalanı nedeniyle halen özür dilemediğini belirtti.

Bugün TV100 ekranlarında yayınlanan "Pazar Siyaseti" programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir önemli açıklamalar yaptı.

"EN BÜYÜK ÖZELLİKLERİ, HAKSIZ REKABETLE KENDİLERİNDEN OLANI YUKARI TAŞIMAK"

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Kandemir, soruların sızdırıldığı gerekçesiyle iptal edilen KPSS skandalıyla da ilgili konuştu. Kandemi, "KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Hep birlikte göreceğiz. FETÖ'nün bu topluma verdiği en büyük zararlardan birisi bu. Bunların en büyük özelliği haksız rekabetlerle kendine müzahir insanları yukarı taşımak oldu. Mesele sadece örgüt değil, böyle bir zihniyete bir daha müsaade etmeyiz asla da müsaade etmeyeceğiz"

AK Parti'den 'KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?' sorusuna yanıt

"MANİPÜLASYONLARI ÇOK ÇİRKİN BULUYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun KPSS tepkisine de değinen Kandemir, "Bu jenerasyonu temsil eden birisi olarak ifade edeyim bu konulardaki (KPSS) manipülasyonları çok çirkin buluyorum. Aynı şeyi Sayın Kılıçdaroğlu daha evvel de yaptı. Üniversite sınavından önce 'Katarlı öğrencilere üniversitelerde sınavsız yer verecekler, hakkınızı gasp edecek' dedi. Sonra bunun yalan olduğu ortaya çıktı. Bu konularda siyasetçiler konuşurken çok dikkat etmeleri lazım. Bunlar manipüle edilecek siyasete malzeme edilecek şeyler değil. Burada da anlamadan dinlemeden olaya vakfı olmadan söylenecek her şey milletimize zarar veriyor. Sonra Kılıçdaroğlu özür de dilemedi." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Güncel 'KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?' sorusuna AK Partili Kandemir'den yanıt: Hep birlikte göreceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: "KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?" sorusuna AK Partili Kandemir'den yanıt: Hep birlikte göreceğiz - Son Dakika
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