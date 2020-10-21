Mahir Ünal: "Türk toplumu ne CHP'yi ne de İYİ Parti'yi alternatif olarak görmüyor" - Son Dakika

Mahir Ünal: "Türk toplumu ne CHP'yi ne de İYİ Parti'yi alternatif olarak görmüyor"
21.10.2020 16:39
21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşmasıANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Genel Merkezinde 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla gazeteciler ile bir araya geldi.
21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşması
ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Genel Merkezinde 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla gazeteciler ile bir araya geldi. (4)
Son Dakika Everton, Beşiktaş'a Cenk Tosun'u önerdi Ermenistan, Türkiye'den ürün alımını yasakladı Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi F.Bahçeli Samatta'nın "Bana Türkçe bir isim verin" paylaşımı büyük ilgi gördü Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak Son Dakika! Paşinyan'dan gerilimi tırmandıran sözler: Rusya'dan ümidi kestim, kendimizi savunacağız Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti